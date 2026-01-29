Free Mobile étend l’installation automatique de ses applications Free et Free TV

Simplifier l’onboarding de ses abonnés en rendant l’accès à ses services plus immédiat, dès le premier démarrage du smartphone, Free Mobile annonce une installation simplifiée de ses 2 applications phares sur les terminaux d’Honor.

Free Mobile poursuit ses efforts pour améliorer l’expérience de ses abonnés lors de la configuration de leur smartphone. Après les Pixel de Google, de nombreux modèles HMD/Nokia et plus de 40 smartphones Xiaomi compatibles avec la fonctionnalité PAI (Play Auto Install), c’est désormais au tour d’Honor d’entrer dans la danse.

À partir du Honor Magic 8 Lite, les applications Free et Free TV sont désormais automatiquement proposées lors de chaque (ré)initialisation du mobile avec une carte SIM Free, annonce ce 29 janvier le compte officiel Free_1337 sur X. Grâce à ce dispositif, les abonnés Free Mobile peuvent installer en quelques secondes les services essentiels de l’opérateur, sans passer par le Play Store. Cette intégration s’inscrit dans la stratégie de Free Mobile visant à simplifier l’onboarding de ses utilisateurs et à rendre l’accès à ses services plus immédiat, dès le premier démarrage du smartphone.

📲 Du nouveau chez @Honor_FR ( à partir du Magic 8 Lite)

Les applications @free & @FreeTV_fr vous sont désormais directement proposées lors de chaque (ré)initialisation de votre mobile avec une carte SIM Free ! 🚀✨ pic.twitter.com/3omRSOXjHg — Free 1337 (@Free_1337) January 29, 2026

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox