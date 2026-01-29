Mediawan fait équipe avec un studio renommé pour créer son nouveau label de sport

Les producteurs de films et de documentaires sportifs Mediawan Sport et Goodfellas annoncent la création de Round 12, un label commun tourné vers les grandes histoires du sport.

Mediawan, créé par Xavier Niel, et Goodfellas s’apprêtent à officialiser la création de Round 12, un nouveau label commun dédié à la coproduction de fictions et de documentaires autour du sport. À cette occasion, leur documentaire The Lost Dream Team sera présenté ce jeudi à Lyon, dans le cadre des Rencontres Sport, littérature et cinéma.

Inspiré du dernier round d’un combat de boxe, le nom Round 12 symbolise l’ambition partagée des deux sociétés de production. Goodfellas s’est déjà illustré avec plusieurs films sportifs remarqués, dont Maradona d’Emir Kusturica, Tyson de James Toback ou encore Red Army de Gabe Polsky, tous projetés au Festival de Cannes. De son côté, Mediawan a produit de nombreux documentaires consacrés au sport et à ses figures, parmi lesquels Le K Benzema, Anelka : L’Incompris, Le Stade, le talent show Au Micro pour Canal+, ainsi que les programmes actuellement diffusés sur Ligue 1+.

Vincent Maraval pour Goodfellas et Éric Hannezo pour Mediawan Sport présenteront officiellement Round 12 ce jeudi à 18h30 lors d’une table ronde organisée à Lyon. La soirée se poursuivra à 20h15 avec la projection de The Lost Dream Team, réalisé par Jure Pavlovic. Ce documentaire, l’une des premières coproductions du label, revient sur l’histoire de la dernière équipe nationale de basket de Yougoslavie avant l’éclatement du pays.

Round 12 profitera également du prochain European Film Market, organisé à Berlin en février, pour dévoiler un premier catalogue de projets à venir. Parmi eux figurent le documentaire Bon Gamin, le paradoxe Gane, consacré au combattant de MMA Ciryl Gane, Ferrari : Fury & The Monster sur l’ingénieur Mauro Forghieri et l’histoire de la Scuderia, Sunday After Sunday sur le SSC Napoli, Nasty dédié à l’ancienne star du tennis Ilie Nastase, ou encore Imane Khelif, combattante, centré sur la championne olympique de boxe aux Jeux de Paris 2024.

Le label développera également des projets de fiction. Deux films sont d’ores et déjà annoncés : Breakaway, un thriller réalisé par Marcel Rasquin, plongé dans l’univers des gangs et des matches de football clandestins, et Marta, mis en scène par Andrucha Waddington, qui retracera le parcours de la footballeuse Marta Vieira da Silva, avec Alice Carvalho dans le rôle principal.

Source : l’Équipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox