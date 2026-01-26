Free Mobile : plusieurs services devenus inaccessibles, une solution en demi-teinte existe

Des abonnés Free Mobile font face à un dysfonctionnement affectant des services téléphoniques courants, pour lequel la solution proposée par l’opérateur ne serait pas sans conséquences.

Des abonnés Free Mobile font état de dysfonctionnements affectant plusieurs services téléphoniques de base. Il serait notamment devenu impossible d’activer, de désactiver ou même d’interroger certaines options comme le renvoi d’appel, l’appel en attente ou encore l’affichage du numéro. Une situation qui durerait “depuis l’arrêt de la 3G chez Free”, indique le très informé Tiino.

Dans le même temps, les codes USSD traditionnellement utilisés pour gérer ces paramètres ne fonctionnent plus. Des commandes pourtant standards comme *#31#, *#21# ou leurs variantes ne renvoient désormais aucune information ou échouent systématiquement.

D’après certains retours, l’opérateur serait donc au courant. Face à cette situation, une solution existe, mais elle n’est pas sans contrepartie. En contactant directement l’assistance Free Mobile, les abonnés peuvent demander l’activation d’une option spécifique côté réseau, censée rétablir l’accès à ces fonctionnalités. Une manipulation qui doit impérativement être réalisée par un conseiller, aucune action n’étant possible depuis l’espace abonné.

Cependant, selon les constatations rapportées par Tiino, cette option corrective peut entraîner des effets indésirables, en particulier sur les iPhone. Une fois activée, certains utilisateurs sous iOS auraient observé une forte instabilité du réseau, avec des pertes de signal, des appels interrompus ou des difficultés à se connecter au réseau mobile.

Pour l’heure, Free Mobile n’a pas communiqué officiellement sur l’origine de ces dysfonctionnements ni sur un éventuel correctif global.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox