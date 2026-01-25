Les nouveautés Free de la semaine : des frais offerts et une promotion pour certains abonnés Freebox, 5G en mutation chez Free Mobile, Free TV évolue etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière !Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une panne, une promo ou une mise en clair, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free offre les frais de migration vers la Freebox Ultra à certains abonnés Delta

Free permet désormais à une partie de ses abonnés Freebox Delta de migrer vers son offre la plus haut de gamme, la Freebox Ultra, sans frais de migration. L’opérateur applique en outre la promotion réservée aux nouveaux abonnés : 49,99 €/mois pendant un an, avant un passage à 59,99 €/mois. Plus d’infos…

Le site “Assistance Free TV” change encore de fonctionnement

Free a discrètement modifié une nouvelle fois l’organisation de son site Assistance Free TV. Résultat : l’accès aux informations techniques devient plus complexe, avec des contenus moins facilement identifiables et une navigation moins lisible pour les abonnés cherchant une aide précise sur les chaînes ou les services TV. Plus d’infos…

Free annonce la décision d’un éditeur d’augmenter le prix d’un service de streaming pour certains abonnés Freebox

Free a commencé à prévenir certains abonnés d’une hausse tarifaire concernant leur abonnement à un service de streaming. Le service Madelen de l’INA va ainsi voir son prix augmenter de 1 €, une évolution communiquée par email aux abonnés concernés. Plus d’infos…

Free étend l’accès à deux services X sur Free TV, désormais disponibles via le web

Déjà proposés sur les Freebox via l’IPTV, les services « X à la demande » et « X illimité » sont désormais aussi accessibles via le web dans l’univers Free TV. L’accès reste protégé par le code parental. Plus d’infos…

Free TV corrige un bug très gênant sur Apple TV

Bonne nouvelle pour les abonnés utilisant Free TV sur Apple TV : Free a déployé une mise à jour corrigeant un bug particulièrement pénalisant pour l’usage du service. L’opérateur invite les utilisateurs concernés à mettre à jour leur Apple TV afin de bénéficier du correctif et retrouver un fonctionnement normal de l’application. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile prépare une évolution majeure de sa 5G et de sa 5G+

L’opérateur se prépare à activer de nouvelles bandes de fréquences stratégiques sur son réseau mobile. La 5G et la 5G+ vont prochainement intégrer la bande 2,1 GHz, tandis que la bande 700 MHz sera utilisée en 5G+. Un premier déploiement est déjà en cours à Paris, ouvrant la voie à une amélioration des performances et de la couverture. Plus d’infos…

Revente de montres connectées : Free Mobile élargit son service

Free Mobile permet désormais à ses abonnés de revendre facilement leur montre connectée, qu’il s’agisse d’une Apple Watch ou d’un modèle Samsung. Une nouvelle option qui s’inscrit dans la continuité de son programme de reprise d’appareils. Plus d’infos…

À La Réunion, Free Mobile progresse mais reste en retrait

Selon les dernières données publiées, le réseau mobile de Free Mobile affiche des progrès à La Réunion, mais demeure le moins performant de l’île. Orange et SFR continuent de dominer en termes de débits et de qualité de service. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Wéo va disparaître des Freebox

Placée en liquidation judiciaire, la chaîne régionale Wéo cessera prochainement d’émettre. Les deux chaînes actuellement disponibles sur les Freebox et ailleurs, Wéo et Wéo Picardie, verront leur écran devenir noir, mettant fin à 17 années de diffusion. Plus d’infos…

Fuite de données : les opérateurs particulièrement visés, Free assure avoir renforcé sa sécurité

Dans un contexte de recrudescence des fuites de données visant les opérateurs télécoms, Free affirme avoir « renforcé » son système de sécurité. L’opérateur indique avoir pris des mesures supplémentaires pour mieux protéger les données de ses abonnés, alors que le secteur reste sous forte pression après plusieurs incidents récents et la lourde sanction infligée par la CNIL. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox