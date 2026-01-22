Free Mobile permet désormais de revendre votre montre connectée (Apple, Samsung…) facilement

Après les smartphones, Free Mobile propose la reprise des montres connectées grâce à son partenariat avec ReCommerce.

Free Mobile étend son offre de reprise d’appareils en permettant désormais à ses abonnés de revendre leur montre connectée (Apple, Samsung, etc.) de façon simple et rapide. Cette nouveauté s’inscrit dans le cadre du partenariat existant avec ReCommerce, spécialiste européen de la reprise, du reconditionnement et de la revente d’appareils électroniques.

Une reprise étendue aux montres connectées

Jusqu’à présent, les abonnés Free pouvaient déjà estimer et revendre leur smartphone via le service « Reprise mobile » proposé avec ReCommerce, avec un paiement par virement sous quelques jours et un processus entièrement en ligne ou via l’application dédiée.

Désormais, la plateforme de reprise intègre aussi les montres connectées : il est possible de sélectionner le modèle que l’on souhaite revendre, d’en obtenir une estimation rapide en fonction de l’état et des caractéristiques, puis d’envoyer l’appareil gratuitement avec une étiquette prépayée fournie. Après vérification, ReCommerce effectue le paiement de la valeur de reprise par virement bancaire. La page est accessible directement sur le site web de l’opérateur, ou en cliquant sur ce lien.

Cette extension facilite la revente d’appareils comme les Apple Watch ou les montres Samsung, souvent difficiles à vendre soi-même, en donnant aux abonnés Free une solution intégrée et sûre.

Comme pour les téléphones, la reprise de montres connectées s’effectue en quelques étapes :

Sélection du modèle à reprendre et estimation de sa valeur en ligne (noter le fonctionnement, l’apparence extérieure, etc.).

Envoi gratuit de l’appareil via le service de livraison avec étiquette prépayée.

Réception du paiement une fois l’appareil réceptionné et validé par ReCommerce.

Le service ne nécessite pas de démarche complexe : l’abonné n’a qu’à s’assurer d’être propriétaire de l’appareil et d’avoir désactivé ses données avant expédition.

