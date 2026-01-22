Placées en liquidation judiciaire, deux chaînes TV françaises vont cesser d’émettre sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom

Clap de fin ce 25 janvier à minuit pour la chaîne régionale Wéo et sa déclinaison Wéo Picardie.

C’est la fin d’une aventure audiovisuelle régionale de 17 ans. La chaîne Wéo, et par extension sa déclinaison Wéo Picardie, vont cesser définitivement d’émettre ce dimanche 25 janvier à minuit. Placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole, la chaîne régionale des Hauts-de-France laissera place à un écran noir sur les Freebox, aux canaux 914 et 941, mais aussi chez l’ensemble des opérateurs qui les diffusent comme Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Avant cette issue fatale, Wéo traversait déjà une situation financière critique. La chaîne rappelle dans un communiqué que « depuis un an, le modèle économique de la chaîne est en danger suite au désengagement financier du Conseil régional des Hauts-de-France et la baisse des revenus publicitaires ». Un équilibre devenu intenable pour un média reposant sur un financement mixte : « 50 % financés par le Conseil régional et 50 % par la publicité ».

Pour tenter de faire face, une rupture conventionnelle collective avait été mise en place à l’été 2025, avant d’être refusée par le conseil d’administration. En septembre, la direction s’était alors tournée vers une procédure de sauvegarde judiciaire afin de trouver de nouveaux investisseurs et de « refonder l’exploitation du média de proximité ».

Un repreneur potentiel s’est finalement retiré

Malgré plusieurs pistes étudiées, aucun projet de reprise n’a abouti. Un repreneur potentiel s’était pourtant manifesté fin novembre, avant de se retirer début janvier, « estimant qu’il y avait trop d’incertitudes dans cette reprise ». L’audience décisive du 21 janvier a donc scellé le sort de la chaîne.

Dans son communiqué publié avant la décision finale, Wéo alertait déjà sur le risque encouru : « Celle-ci pourrait statuer sur une liquidation judiciaire de la société et entraîner un écran noir pour votre chaîne régionale ». Un scénario qui se concrétise désormais.

Jusqu’au bout, la rédaction et la direction ont défendu le rôle de Wéo dans le paysage audiovisuel local. « Nous ne voulons pas que Wéo disparaisse car le média est populaire et apprécié par plus d’un million de téléspectateurs ». La liquidation entraîne également la disparition de l’équipe salariée, composée de 14 personnes, que la direction espérait encore pouvoir sauver.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox