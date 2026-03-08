Free lance une nouvelle vague de films gratuits avec de grands noms pour ses abonnés et pas seulement

Entre action, comédie et films cultes, 7 nouveaux films gratuits viennent d’arriver sur le service de streaming Free Ciné.

Free poursuit l’enrichissement de son service de streaming gratuit Free Ciné pour tous avec l’arrivée de plusieurs nouveaux films. Parmi les nouveautés récemment ajoutées, les abonnés peuvent retrouver Last Action Hero, le film d’action culte porté par Arnold Schwarzenegger qui joue avec les codes du cinéma hollywoodien en plongeant un jeune fan au cœur d’un film d’action. Autre classique marquant : Répulsion, le thriller psychologique signé Roman Polanski avec Catherine Deneuve, devenu une référence du cinéma européen.

Le catalogue accueille également Mean Streets, film emblématique de Martin Scorsese qui suit la trajectoire de jeunes italo-américains dans le New York des années 1970, avec Robert De Niro et Harvey Keitel. Dans un registre plus spectaculaire, Ultraviolet plonge les spectateurs dans un univers futuriste dominé par une guerre entre humains et mutants.

Du côté de la comédie et de l’action, Free ajoute aussi Very Bad Cops, une comédie policière déjantée portée par Will Ferrell et Mark Wahlberg. Les amateurs de comédies françaises peuvent quant à eux découvrir Les Braqueurs amateurs avec Jim Carrey , qui suit un couple ordinaire embarqué malgré lui dans un braquage improbable. Enfin, Le Mytho – Just Go With It, comédie romantique avec Adam Sandler et Jennifer Aniston, vient compléter cette nouvelle sélection en misant sur un mélange d’humour et de quiproquos.

Accessible gratuitement avec publicité, le service est disponible via les Freebox, l’application Free TV, les Smart TV compatibles, Apple TV, Android TV, Fire TV et directement depuis un navigateur web, y compris sans abonnement Freebox ou Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox