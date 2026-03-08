Les nouveautés de la semaine chez Free : le cadeau, Canal+ offert à des abonnés Freebox chanceux, Free Mobile en pleine action etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Bonne nouvelle, Free offre Canal+ à certains abonnés Freebox pendant 12 mois. L’offre est disponible sur l’espace abonné des clients concernés. Plus d’infos…

Une nouvelle version 1.37 de Freebox Connect est disponible sur iOS. Plus d’infos…

Entre action, comédie et films cultes, 7 nouveaux films gratuits viennent d’arriver sur le service de streaming Free Ciné. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : trois nouveaux jeux PC offerts avec Amazon Prime, dont une aventure déjantée dans l’univers de Borderlands. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Guerre au Moyen-Orient : Free Mobile enrichit tous ses forfaits pour ses abonnés présents dans 3 pays (Émirats arabes unis, à Oman et au Qatar.) L’opérateur ajoute 15 Go supplémentaires offerts et baisse le tarif des appels à 0,22€/min depuis ces pays vers ces mêmes pays et vers la France (hors n° surtaxés). Plus d’infos… Free active la 5G 2100 MHz et la 5G+ avec agrégation, de premiers abonnés commencent à en profiter. Plus d’infos…

Samsung Galaxy S26 : achetez-les dès maintenant chez Free Mobile avec des promos pour les abonnés fidèles. Plus d’infos…

Free Mobile : vous pouvez désormais précommander le tout nouvel iPhone 17e. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free reste très bien noté sur l’égalité femmes-hommes mais recule légèrement en 2025 à cause des métiers plus techniques. Plus d’infos…

Free TV : pourquoi un message mentionnant près de 1000 partenaires s’affiche chez certains abonnés Freebox. Plus d’infos…

4G : Free Mobile et Bouygues Telecom se livrent une bataille acharnée derrière Orange et peuvent rêver de rattraper le maître. Plus d’infos…

Découvrez notre comparateur des offres fixe et mobile en France

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox