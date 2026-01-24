Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur annoncer une hausse du prix de leur abonnement à un service de streaming

Le service VOD Madelen va augmenter le prix de son abonnement, Free prévient les abonnés concernés.

Lancée en juin 2025 sur les Freebox, la plateforme de streaming Madelen créée par l’institut national de l’audiovisuel, INA), va appliquer une hausse tarifaire sur son abonnement. Dans l’optique de prévenir les abonnés Freebox concernés, Free envoi actuellement un mail : “Vous détenez actuellement le service VOD INA Madelen en option payante avec votre offre Freebox, qui vous permet d’accéder à plus de 14 000 programmes de l’Institut national de l’audiovisuel en streaming (séries, films, documentaires, théâtre, musique, émissions cultes). À la suite d’une décision de l’éditeur du service, nous vous informons que le tarif de votre option passera à 3,99€/mois à compter du 2 mars 2026, soit une augmentation de 1€/mois”, prévient-il et de rappeler que ce service VOD est sans engagement, il est donc possible de résilier à tout moment depuis l’interface TV de la Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox