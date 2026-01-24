Freebox : le replay de Novo19 déjà intégré, celui de T18 est encore manquant

Lancée sur la TNT en juin 2025, la chaîne T18 propose désormais un service de replay. S’il est déjà accessible en ligne et chez Orange et SFR, les abonnés Freebox et Bbox devront encore patienter. Canal+ a confirmé une intégration à venir.

Officiellement lancé le 17 décembre 2025, le replay de T18 permet de revoir à la demande les principaux programmes de la chaîne. Manque encore à l’appel Free et Bouygues. Canal+ confirme une intégration à venir. Le service est pour l’heure accessible gratuitement sur T18.fr, mais aussi directement via les box Orange et SFR, offrant déjà une diffusion relativement large sur le territoire.

Les abonnés Freebox et Bbox doivent encore patienter, à ce stade, le replay n’est pas référencé sur ces box, sans calendrier officiel communiqué. L’autre nouvelle chaîne de la TNT Novo19 lancée en septembre a d’ores et déjà lancé son service de rattrapage sur les box de tous les opérateurs, Free a été le dernier FAI à l’intégrer début décembre. Bonne nouvelle toutefois, Canal+ a confirmé l’arrivée prochaine du replay T18 dans ses univers, selon un message publié sur X le 23 janvier par l’assistance Canal+.

Le catalogue de rattrapage de T18 inclut l’ensemble les productions phares de la chaîne, comme Pour Tout Dire avec Matthieu Croissandeau, [En] quête de sens animé par Ava Djamshidi ou encore Chez Ruquier. S’y ajoutent plusieurs magazines et séries bien identifiés de l’antenne, dont Les Voyages de Julie, M Comme Maison ou L’Art de la joie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox