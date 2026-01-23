Le réseau de Free Mobile progresse mais reste le moins performant à La Réunion, Orange et SFR font la course en tête

Selon le nouveau baromètre nPerf consacré aux performances mobiles à La Réunion, Free Mobile ferme la marche en 2025. Malgré une progression notable, l’opérateur reste nettement distancé par Orange et SFR, qui dominent le classement sur les débits, la latence, la navigation web et la 5G.

Selon le dernier baromètre nPerf consacré aux connexions Internet mobiles à La Réunion, Orange et SFR dominent largement le marché en 2025. À l’inverse, Free Mobile ferme la marche et affiche les performances globales les plus faibles de l’île, malgré une progression notable sur un an.

Sur l’ensemble de l’année 2025, les abonnés Orange et SFR ont bénéficié de la meilleure expérience mobile à La Réunion. Les deux opérateurs se partagent la première place ex æquo au score nPerf, avec respectivement 105 360 points pour Orange et 104 254 points pour SFR.

Dans le détail, Orange domine les débits, avec une moyenne de 248 Mb/s en téléchargement et 29,4 Mb/s en envoi, tandis que SFR se distingue par la meilleure latence, à 21,3 ms, un critère clé pour les usages temps réel comme le jeu en ligne ou la visioconférence. Les deux opérateurs affichent également les meilleurs taux de réussite en navigation web et en streaming vidéo YouTube.

Free Mobile en retrait malgré une progression

Avec un score global de 78 929 points, Free Mobile arrive en dernière position du classement, derrière Zeop (83 920 points). L’opérateur de Xavier Niel enregistre toutefois la plus forte progression annuelle (+5,3 %), signe d’une amélioration réelle de son réseau mobile sur l’île.

En pratique, Free Mobile reste en retrait sur l’ensemble des indicateurs clés : 167 Mb/s en débit descendant, 21,1 Mb/s en débit montant, une latence moyenne de 29 ms et des performances plus modestes en navigation et en streaming vidéo. Des résultats suffisants pour un usage courant, mais nettement en deçà des standards proposés par Orange et SFR à La Réunion.

SFR en tête sur la 5G, Free distancé

Sur le seul terrain de la 5G, SFR s’impose clairement comme le leader local avec 121 234 points nPerf, devant Orange (116 205 points). L’opérateur au carré rouge affiche la meilleure latence 5G et d’excellentes performances en navigation et streaming. Free Mobile, de son côté, reste plus loin avec 104 520 points en 5G, confirmant son retard technologique sur cette génération de réseau à La Réunion, même si les performances progressent au fil des mois.

Malgré ces écarts, nPerf souligne une dynamique globalement positive du marché, marquée par des améliorations sur l’ensemble des réseaux mobiles de l’île. La concurrence accrue entre Orange et SFR tire les performances vers le haut, tandis que Free Mobile et Zeop continuent d’investir pour réduire l’écart.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox