Free TV corrige un bug très gênant, mettez votre Apple TV à jour

En fin de semaine dernière, l’opérateur a réglé un souci touchant des abonnés utilisant le décodeur d’Apple qui leur affichait un encadré plutôt laid dans un coin de l’image.

Des utilisateurs de Free TV ont commencé à faire remonter un bug assez irritant sur la version Apple TV de l’application la semaine dernière. Un encadré nommé “Anti ad skipping manager”, affichant ce qui semble être les horaires des pages de publicités prévues sur le programme, restait affiché dans le coin supérieur droit de leur écran.

@FreeTV_fr quand on utilise le différé, c’est une purge d’avoir ça en gros placard sur l’écran 😭 pic.twitter.com/slYQ0tBcTb — Max.VDB (@MrKerberos62) January 16, 2026

De quoi gâcher l’expérience de visionnage. Heureusement, si vous êtes toujours affecté par ce souci, l’opérateur confirme qu’il a été réglé dans la plus récente version de son application sur tvOS. Il suffit pour cela de mettre à jour l’application directement depuis l’App Store, en s’assurant de bien installer la version 2.35.1 (227) de Free TV.

