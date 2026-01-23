Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez un jeu plutôt unique en son genre gratuitement sur PC

Découvrez le nouvel arrivage de jeux à installer sur votre PC grâce à votre abonnement Amazon Prime.

Prime Gaming (renommé Luna) continue d’étoffer son catalogue de jeux offerts avec une nouvelle sélection mêlant aventure narrative, gestion stratégique et univers de science-fiction. Cette nouvelle vague permet aux abonnés de récupérer, pendant une durée limitée, plusieurs titres aux identités très marquées, allant du jeu narratif entièrement réalisé à la main à la simulation de royaume dans l’univers de Donjons et Dragons. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel.

Parmi les jeux proposés, Harold Halibut (GOG) se distingue par son approche artistique et narrative singulière. Entièrement façonné à la main, le jeu plonge les joueurs à bord du FEDORA I, un immense vaisseau spatial échoué depuis plus de deux siècles sur une planète océanique extraterrestre. En incarnant Harold, l’assistant de la scientifique en chef Jeanne Mareaux, les joueurs explorent un monde rétro-futuriste peuplé de personnages attachants, tout en s’interrogeant sur la notion de foyer et d’appartenance. L’expérience met l’accent sur les dialogues, l’exploration et la narration, dans une ambiance à la fois mélancolique et chaleureuse.

Autre proposition avec D&D Stronghold: Kingdom Simulator (GOG), qui s’adresse davantage aux amateurs de gestion et de stratégie. Ce simulateur permet de bâtir et administrer un royaume complet dans l’univers de Donjons et Dragons, avec pour objectif ultime d’accéder au titre d’Empereur. Construction, économie, moral de la population, gestion militaire et menaces issues du bestiaire D&D sont au cœur du gameplay. Trois voies distinctes mènent à la victoire, entre prospérité, conquête militaire ou équilibre des deux, offrant une forte rejouabilité grâce à des scénarios prédéfinis ou générés aléatoirement.

Pour récupérer cette collection, il faudra disposer d’un compte GOG. Téléchargez le launcher, créez votre compte, puis récupérez le code depuis votre page Prime Gaming. Sur GOG, rendez-vous ensuite dans votre bibliothèque, cliquez sur “+”, sélectionnez “Utiliser le code GOG”, collez-le et installez vos jeux.

