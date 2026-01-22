Le saviez-vous : votre 4G ou 5G rame ? Free Mobile révèle chaque jour où son réseau rencontre des pannes

Pannes, maintenance, services indisponibles : Free Mobile met à disposition de tous une carte et un fichier régulièrement mis à jour recensant les antennes-relais hors service sur son réseau, conformément aux obligations imposées par l’Arcep.

Peu d’abonnés le savent, mais Free Mobile met à disposition du public un outil officiel permettant de consulter, presque en temps réel, l’état de fonctionnement de son réseau mobile. L’opérateur publie en effet la liste des antennes-relais affectées par une panne ou une maintenance prolongée.

Accessible à l’adresse mobile.free.fr/pannes-antennes-relais, cette page recense l’ensemble des sites Free Mobile dont le service voix/SMS et/ou le service de données est hors service depuis plus de 24 heures. Une carte interactive permet de visualiser rapidement les zones concernées sur l’ensemble du territoire, tandis qu’un lien donne accès au téléchargement de la liste complète au format CSV.

Cette publication n’est pas le fruit d’une initiative commerciale, mais d’une obligation réglementaire imposée par l’Arcep depuis de nombreuses années. Tous les opérateurs mobiles sont tenus de rendre publiques ces informations afin de renforcer la transparence sur la qualité de service des réseaux mobiles.

Dans le cas de Free Mobile, les données sont mises à jour de façon quasi quotidienne. Le document précise pour chaque site concerné la localisation géographique avec le système de projection WGS84 ainsi que la nature de l’incident : indisponibilité de la voix/SMS, de la data, ou des deux services.

Concrètement, cet outil permet aux abonnés de mieux comprendre l’origine d’une dégradation de service locale, qu’il s’agisse d’une panne technique ou d’une opération de maintenance. Il constitue également une source précieuse pour les observateurs du marché, les collectivités ou les associations, qui peuvent suivre l’état du réseau de manière factuelle. À noter que certains sites ne figurent pas dans cette liste, notamment ceux exploités par un opérateur tiers (itinérance, zones blanches ou dispositifs de couverture ciblée), conformément aux règles définies par le régulateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox