Free couvre plus de 230 stations de ski en 5G, comment les trouver ?

Avec la 5G désormais disponible dans plus de 230 stations de ski, Free permet aux vacanciers de rester connectés même en montagne. Voici comment localiser ces zones sur la carte de couverture.

Free Mobile met en avant l’extension de sa couverture 5G dans les stations de ski françaises. L’opérateur annonce proposer la 5G dans plus de 230 stations, dont 60 bénéficiant de la bande 3,5 GHz, offrant ainsi des débits plus élevés et une meilleure qualité de service dans des zones touristiques souvent très sollicitées en période hivernale.

Parmi les stations concernées figurent notamment Les Ménuires, Val Thorens, La Plagne, Les Arcs, Tignes, Flaine, Morzine, Chamonix-Mont-Blanc, Les Deux Alpes, l’Alpe d’Huez, Val d’Isère, Courchevel, Megève ou encore Serre Chevalier. Free indique également assurer une couverture 4G dans plus de 360 stations de ski, permettant de rester connecté même en dehors des zones couvertes en 5G.

Cette couverture vise à répondre aux usages de plus en plus intensifs des vacanciers, qu’il s’agisse de navigation web, de partage de photos et vidéos, de streaming ou encore de communications en temps réel depuis les pistes ou les stations d’altitude.

Comment vérifier la couverture dans une station de ski

Pour savoir si une station est couverte par la 5G Free, la méthode est simple. Il suffit de se rendre sur la carte de couverture Free Mobile et d’entrer le nom de la station de ski dans le champ de recherche. La carte affiche alors les technologies disponibles, qu’il s’agisse de la 5G, de la 4G ou des réseaux plus anciens.

Une précision importante est toutefois à prendre en compte : la carte de couverture n’a pas été mise à jour depuis environ un an (les données annoncées datent du 1er janvier 2025). Certaines zones récemment équipées peuvent donc ne pas encore apparaître, tandis que la couverture affichée peut parfois ne pas refléter exactement la situation actuelle sur le terrain. Reste à voir si l’opérateur mettra prochainement à jour sa carte de couverture afin de refléter plus précisément l’étendue réelle de son réseau dans les zones de montagne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox