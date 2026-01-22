L’État ne fournit plus d’aides pour installer un kit satellite, coup dur pour Orange

L’État met fin à la subvention des kits satellites de Nordnet.

Le gouvernement a cessé de financer l’installation et l’équipement de kits satellites, une décision qui concerne aussi bien Orange que les autres acteurs du secteur. Via sa filiale Nordnet, l’opérateur historique propose une alternative à Starlink reposant sur une connexion satellite, avec un kit facturé 299 euros. Ce coût pouvait jusqu’ici être pris en charge, sous conditions, par le dispositif Cohésion Numérique des Territoires. Or, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) indique désormais que ce soutien a été suspendu, ce qui risque de réduire l’attractivité des offres satellitaires françaises.

Selon les informations communiquées par le gouvernement, la subvention a été interrompue en septembre 2025 « à la suite de l’analyse de la consommation de l’enveloppe budgétaire allouée au regard des montants d’ores-et-déjà avancés et des montants prévisionnels remontés par les opérateurs ». L’enveloppe prévue, d’un montant de 19,2 millions d’euros, a ainsi été entièrement consommée et le dispositif « n’est pas reconduit ». Le site de l’ANCT évoque toutefois une mesure « momentanément suspendue », sans garantie de réactivation. Cette décision ne touche pas uniquement Orange, mais aussi SkyDSL et Numerisat (OuiSat), également labellisés dans le cadre des offres satellitaires soutenues.

La fin de cette aide fait perdre à Orange un avantage face à Starlink, qui n’a jamais été éligible au dispositif. Pour rappel, l’offre Satellite Orange via Nordnet est proposée à 39,99 euros par mois, sans engagement, et nécessite l’achat d’un kit satellite à 299 euros. La subvention permettait de rembourser jusqu’à 300 euros pour l’équipement, l’installation ou la mise en service, voire jusqu’à 600 euros pour les foyers disposant d’un faible quotient familial CAF ou MSA.

Côté performances, Orange annonce des débits pouvant atteindre 200 Mbit/s en téléchargement et 15 Mbit/s en envoi. En comparaison, Starlink met en avant des débits allant jusqu’à 305 Mbit/s en réception et 40 Mbit/s en émission pour un tarif équivalent, sans facturation distincte de l’antenne. Un écart qui pourrait peser dans la décision des clients potentiels.

À cela s’ajoute une différence technologique notable. Les offres satellitaires d’Orange reposent sur des satellites géostationnaires, situés à très haute altitude, ce qui entraîne une latence plus élevée. Si cela reste acceptable pour des usages comme la navigation web ou le streaming, l’impact peut se faire sentir lors de visioconférences ou d’usages intensifs. De son côté, Starlink s’appuie sur une constellation de satellites en orbite basse, offrant une latence généralement plus faible et une meilleure réactivité.

