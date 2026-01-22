Canal+ lance l’option HBO Max avec pub pour les abonnés qui ne profitent pas déjà de la plateforme dans leur offre

Canal+ élargit l’accès à HBO Max au sein de son écosystème.

D’Harry Potter à HBO, et de l’univers DC à Discovery, Canal+ propose désormais une option HBO Max avec publicité destinée aux abonnés Canal+ dont la plateforme de Warner Bros. Discovery n’est pas incluse dans leur offre. Sur son Espace Client, le groupe audiovisuel privé français indique ce 22 janvier : “la nouvelle option HBO Max basic avec Pub est proposée en abonnement mensuel à 5,99€/mois. Et si vous souhaitez regarder les programmes de HBO Max sans publicité, vous pouvez à tout moment choisir de passer sur la formule HBO Max Standard ou de souscrire un de nos packs incluant ce service”.

Canal précise toutefois que cette option n’est pas disponible sur “les décodeurs Canal, Le Cube Satellite et TNT &, Le Cube S et le mini-décodeur CANAL+ ou encore sur Chromecast et Amazon Fire TV (Cube, Stick)”. En revanche, celle-ci est accessible via les players TV Free 4K, SFR Box 7 & 8, SFR Connect, mais pas à partir des “Bbox Sensation, Livebox Play et décodeur TV UHD 4K d’Orange”, annonce-t-il.

Jusqu’à présent, HBO Max est inclus en version Standard dans les offres Canal+ Ciné Séries ( RAT+ Ciné Séries) et Canal+ La Totale. De son côté, HBO Max Sport est disponible en inclusion dans Canal+ Sports et Canal+ La Totale, ou en option pour les abonnés HBO Max à 5 €/mois. Avec cette nouveauté, Canal+ ajoute donc une brique supplémentaire.

Les programmes HBO Max restent accessibles depuis le site et l’application CANAL+, après activation dans l’espace client (rubrique “Mes plateformes”), et peuvent également être consommés via l’application HBO Max.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox