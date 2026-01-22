Nouveau : Free offre les frais de migration vers sa Freebox Ultra à certains abonnés Delta avec une promotion à la clé

Free cherche à faire monter en gamme certains abonnés Freebox Delta, en mettant en avant ses nouvelles box plus performantes, tout en supprimant les principaux freins financiers à la migration.

Free continue d’inciter certains abonnés Freebox Delta à changer d’offre. Après avoir ouvert, l’été dernier, la migration sans frais vers la Freebox Ultra Essentiel, l’opérateur va plus loin : il permet désormais à une partie de ses abonnés Delta à première vue avec Player Devialet uniquement de basculer vers son offre la plus haut de gamme, la Freebox Ultra, sans frais de migration et avec une remise tarifaire identique à celle proposée aux nouveaux clients, rapporte Tiino-X83 sur X.

Concrètement, ces abonnés peuvent migrer vers la Freebox Ultra pour 49,99 €/mois pendant un an, puis 59,99 €/mois, sans engagement, avec des frais de migration ramenés à 0 € au lieu des 49 € habituellement facturés.

L’offre Ultra comprend la fibre jusqu’à 8 Gbit/s symétriques, le Wi-Fi 7, plus de 340 chaînes TV dont TV by Canal, ainsi qu’un large bouquet de services de streaming inclus : Netflix Standard avec publicité, Disney+ Standard avec publicité, Amazon Prime, Universal+, sans oublier Canal+ La Chaîne avec replay. Le Player TV Free 4K est également inclus, avec la possibilité de s’en passer sur demande.

