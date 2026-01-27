Nouvelle génération de players TV : Bouygues dégaine le premier, Free prépare l’offensive, Orange mise sur la révolution logicielle et SFR temporise

Alors que les box Internet sont d’ores et déjà entrées dans une nouvelle phase d’évolution avec le WiFi 7 et le 8 Gbit/s symétriques, les décodeurs TV pourraient redevenir un terrain d’innovation stratégique pour les opérateurs à l’heure où leur dématérialisation semble pourtant se rapprocher. Bouygues Telecom a ouvert le bal la semaine dernière avec un nouveau décodeur de nouvelle génération boosté à l’intelligence artificielle. Free, lui, entretient le suspense autour de son futur « super player », alors qu’Orange prépare une transformation logicielle profonde, tandis que SFR semble pour l’instant marquer le pas.

C’est Bouygues Telecom qui a frappé le premier. L’opérateur a lancé le 22 janvier son nouveau décodeur b.TV, présenté comme le premier player TV du marché intégrant un NPU (Neural Processing Unit) dédié à l’intelligence artificielle. Ce composant matériel, encore rare dans l’univers des box, permet d’exécuter localement des traitements IA sans dépendre du cloud. Bouygues promet ainsi une qualité d’image améliorée sur la télévision, une interface plus fluide, des recommandations plus pertinentes et de futurs usages dopés à l’IA générative, ouvrant la voie à une télévision plus personnalisée et contextuelle. Avec ce lancement, Bouygues Telecom semble poser la 1ère brique de la nouvelle génération de players TV.

Free prépare son « super player »… mais garde le silence

Face à cette offensive, Free joue la carte du secret. L’opérateur, réputé pour ses ruptures technologiques dans l’univers des box, est attendu au tournant. L’opérateur prépare bien un nouveau « super Player Freebox », attendu de longue date par les abonnés, et dont le lancement est prévu dans les mois à venir, comme l’a confirmé Xavier Niel en octobre dernier. Le lancement du nouveau boîtier TV de Bouygues Telecom pourrait pousser l’opérateur de Xavier Niel à sortir prochainement du silence et passer aux choses sérieuses.

Lors de la Journée des Communautés Free, organisée début octobre au siège d’Iliad, le fondateur de Free a levé un coin du voile sur ce projet stratégique. Interrogé sur les nouveautés à venir, il a expliqué que ses équipes travaillaient sur un boîtier « complètement intégré en soft et en hardware », une approche qui pourrait marquer une rupture avec les générations précédentes de players.

Sans dévoiler de calendrier précis ni de fiche technique officielle, Xavier Niel a néanmoins confirmé que le développement était bien avancé. L’objectif affiché : repenser l’expérience TV de bout en bout, en concevant conjointement le matériel, le système et l’interface, afin de proposer une solution plus cohérente, plus fluide et plus performante. Le futur player pourrait intégrer de nouvelles capacités matérielles, voire lui aussi des fonctions avancées liées à l’IA même si cette dernière n’a pas été abordée. Il y a un an, ce mystérieux boîtier est apparu sur la plateforme de benchmark Geekbench, révélant des composants haut de gamme : un processeur ARMv8 à 5 cœurs cadencés à 2,02 GHz, 4 Go de RAM et un système Android 14. S’il s’agit bien du futur Player Freebox, cela marquerait un vrai saut de puissance.

Orange prépare une révolution logicielle autour de Prpl et de l’IA

Chez Orange, la stratégie est différente. L’opérateur historique a déjà renouvelé son matériel avec le décodeur TV6 lancé en 2024, mais l’innovation se joue désormais surtout du côté logiciel. Lors de ses Open Tech Days, Orange a dévoilé Prpl, un nouveau système d’exploitation maison destiné à équiper ses Livebox et à renforcer la cohérence de son écosystème. Pensé comme une véritable plateforme, Prpl doit permettre à terme d’ajouter des applications directement sur le Server, de mieux piloter le réseau domestique et d’introduire de nouveaux services reposant sur l’IA.

Commande vocale multi-appareils, gestion énergétique, protection familiale intelligente : Orange prépare une transformation en profondeur de l’expérience TV et box, mais avance prudemment. Le déploiement de Prpl a commencé à l’international sur des équipements plus simples. En France, le lancement semble avoir été repoussé en 2026, le temps de lever les derniers verrous techniques.

SFR, un décodeur TV 8 qui commence à dater

À l’inverse, SFR apparaît aujourd’hui en retrait. L’opérateur continue de proposer son décodeur TV 8, lancé initialement en 2019 et toujours commercialisé. S’il reste fonctionnel et compatible 4K, il accuse désormais le poids des années face aux ambitions de ses concurrents. Aucune information concrète ne filtre à ce stade sur un éventuel futur player ou sur une refonte logicielle majeure.

SFR n’est toutefois pas totalement absent du terrain de l’innovation, mais son effort s’est pour l’instant concentré sur le Server plutôt que sur le Player TV. En 2025, l’opérateur a en effet lancé la SFR Box 10+, compatible GPON et XGS-PON, elle propose des débits jusqu’à 8 Gb/s symétriques, un Wi-Fi 7 tri-bande certifié par la Wi-Fi Alliance à l’image de la Bbox WiFi 7 de Bouygues Telecom

Sur le plan des usages, SFR s’est distingué aussi par l’intégration d’un module Thread, une première sur le marché des box grand public, facilitant la connexion d’objets domotiques basse consommation. Toutefois, à l’image de Bouygues Telecom qui a lancé un nouveau server en janvier 2025 avant de dévoiler son player b.TV de nouvelle génération un an plus tard, le lancement récent de la Box 10+ laisse la porte ouverte à une évolution similaire chez SFR. L’hypothèse d’un nouveau Player lancé indépendamment du Server ne peut donc être exclue. À noter toutefois que SFR n’est pas resté totalement immobile côté TV : l’opérateur a dévoilé en 2023 un boîtier SFR Connect TV 3, sous Android TV 11 et Wi-Fi 6, commercialisé séparément. Payant et davantage orienté OTT, ce player alternatif ne remplace cependant pas le décodeur TV 8 dans les offres principales de l’opérateur.

Après plusieurs années centrées sur les débits et le Wi-Fi, les players TV reviennent clairement au cœur de la bataille des box. Intelligence artificielle embarquée, plateformes logicielles unifiées, personnalisation avancée : les opérateurs chercheraient donc à réinventer le décodeur pour en faire bien plus qu’un simple boîtier et ainsi prolonger un peu leur existence physique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox