TikTok : Xavier Niel, fondateur de Free entre au capital de la structure américaine

Xavier Niel continue son aventure chez TikTok en prenant des parts dans la nouvelle entreprise dédiée aux États Unis.

Après plusieurs années de négociations et de pressions réglementaires, ByteDance a officialisé la vente des activités américaines de TikTok. Le groupe chinois a annoncé, dans la nuit de jeudi à vendredi, la création d’une nouvelle co-entreprise chargée d’encadrer l’exploitation de l’application aux États-Unis. Une opération stratégique dans laquelle figure un investisseur français bien connu : Xavier Niel.

Baptisée TikTok USDS, cette joint venture est appelée à superviser plusieurs fonctions sensibles de la plateforme sur le territoire américain. Elle sera notamment responsable du stockage et de la sécurisation des données des utilisateurs américains, de la surveillance de l’algorithme de recommandation, de la protection du code source, ainsi que de la définition des politiques de modération de l’application.

ByteDance conserve une participation minoritaire dans la nouvelle structure, avec 19,9 % du capital. Les 79,1 % restants sont détenus par un ensemble d’investisseurs américains et internationaux. Parmi eux figure « NJJ, le family office de Xavier Niel, un entrepreneur français et un pionnier des télécoms », comme indiqué dans le communiqué officiel.

Une présence cohérente avec son rôle chez ByteDance

La présence du fondateur de Free au capital de TikTok USDS ne constitue pas une surprise totale. Xavier Niel siège depuis septembre 2024 au conseil d’administration de ByteDance, composé de cinq membres et présidé par Rubo Liang.

Le conseil d’administration de ByteDance comprend également Arthur Dantchik, fondateur et dirigeant du fonds Susquehanna International Group, William E. Ford, PDG de la société d’investissement General Atlantic, ainsi que Neil Shen, directeur de la société de capital-risque HongShan. Susquehanna et General Atlantic figurent eux aussi parmi les actionnaires de TikTok USDS, aux côtés d’une large partie des investisseurs américains déjà présents au capital de ByteDance. Dans ce contexte, l’entrée de Xavier Niel dans l’actionnariat de la nouvelle entité américaine apparaît comme une suite logique.

La part exacte détenue par NJJ Capital n’a pas été rendue publique. L’actionnariat de TikTok USDS se répartit entre 19,9 % pour ByteDance, 45 % partagés à parts égales entre Oracle, Silver Lake et le fonds émirati MGX, et les 35 % restants détenus par un consortium de sept investisseurs. Selon la presse américaine, la valorisation de TikTok USDS serait estimée à environ 14 milliards de dollars.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox