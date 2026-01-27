YouTube pourrait réserver une option gratuite à ses abonnés Premium

YouTube doit régulièrement enrichir son abonnement Premium pour en justifier le prix. Faute d’idées réellement nouvelles, la plateforme pourrait être tentée de transformer une fonctionnalité gratuite en option payante.

La plateforme vidéo de Google teste actuellement une évolution pour son offre Premium : l’accès à l’accélération de la vitesse de lecture. Problème, cette fonction existe déjà depuis longtemps et est, jusqu’à présent, accessible gratuitement à tous les utilisateurs.

L’accélération de la lecture bientôt réservée aux abonnés Premium ?

Un utilisateur de Reddit a mis en lumière cette expérimentation. YouTube aurait mis en place deux groupes distincts. Le premier conserve l’accès gratuit à l’accélération de la lecture, tandis que pour le second, la fonctionnalité est réservée aux abonnés Premium. L’utilisateur a pu constater cette différence car l’un de ses comptes fait partie du groupe A, alors que l’autre est concerné par le groupe B.

Pour autant, rien n’indique que YouTube compte réellement supprimer cette option de sa version gratuite à grande échelle. La plateforme a l’habitude de mener de nombreux tests auprès d’un nombre très limité d’utilisateurs, dont certains n’aboutissent jamais. Reste à savoir si une telle restriction constituerait un argument suffisant pour inciter les utilisateurs à souscrire un abonnement payant.

En l’état, l’accélération de la lecture ne représente pas une innovation majeure et ne justifierait pas, à elle seule, un abonnement. Elle pourrait toutefois s’ajouter aux avantages déjà proposés par YouTube Premium, dont l’intérêt principal reste la suppression des publicités, y compris sur les clips musicaux. L’abonnement inclut également le téléchargement des vidéos pour une consultation hors ligne et la lecture en arrière-plan. La formule individuelle est facturée 12,99 euros par mois, tandis qu’une version Premium Lite est proposée à 7,99 euros.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox