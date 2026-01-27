Bouygues met la pression à Free, des abonnés Freebox heureux… Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Bouygues Telecom innove et Free est très attendu

Alors que le nouveau « super player » de Free se fait toujours attendre, Bouygues Telecom prend une longueur d’avance. L’opérateur lance ce 22 janvier un nouveau décodeur b.tv très compact de nouvelle génération, présenté comme le premier player TV d’un opérateur français équipé d’un NPU et boosté à l’intelligence artificielle générative. Une annonce stratégique qui repositionne la box TV au cœur de l’innovation. Il s’agit de la version identifiée fin 2024 sur Geekbench que nous avions rapportée. Une innovation attendue par beaucoup : comment intégrer l’IA à une offre d’opérateur ? Ce qui est sûr, c’est que le fait que Bouygues soit le premier à se lancer dedans a surpris les Freenautes de la première heure…

Il faut dire qu’en termes d’innovation purement “technique” sur la télévision, l’opérateur commence à prendre un peu de retard puisque son dernier coup d’éclat remonte à 2018 avec la Delta. Même si Free a pu continuer d’innover notamment autour d’Oqee, devenu Free TV, présenté avec la Freebox Pop, sa dernière offre haut de gamme s’est retrouvée sans vraie annonce autour des capacités en termes de TV puisqu’il n’y avait pas de player…

Free fait des heureux

Free continue d’inciter certains abonnés Freebox Delta à changer d’offre. Après avoir ouvert, l’été dernier, la migration sans frais vers la Freebox Ultra Essentiel, l’opérateur va plus loin : il permet désormais à une partie de ses abonnés Delta à première vue avec Player Devialet ou Player Pop (à vérifier au cas par cas) de basculer vers son offre la plus haut de gamme, la Freebox Ultra, sans frais de migration et avec une remise tarifaire identique à celle proposée aux nouveaux clients. De quoi rendre heureux ceux concernés !

Sécuriser les réseaux ce n’est pas une mince affaire

Face à la multiplication des catastrophes climatiques, des actes de vandalisme et des cybermenaces, la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) appelle à un renforcement rapide et opérationnel de la résilience des réseaux de télécommunications. Dans un avis publié la semaine dernière, elle identifie plusieurs solutions concrètes à activer aux niveaux national et local. Mais il faut aussi penser aux moyens à déployer…

Les arnaques se font bien trop nombreuses

Les arnaques au faux numéro d’opposition bancaire connaissent une forte recrudescence depuis plusieurs mois. Cybermalveillance.gouv.fr alerte sur cette escroquerie qui combine hameçonnage par SMS et manipulation téléphonique, et qui peut permettre de vider un compte bancaire en quelques minutes. La prudence reste de mise….

La fin de la 2G et de la 3G continue d’inquiéter

Alors que la fin programmée de la 2G et de la 3G suscite de vives critiques, l’Arcep rappelle qu’elle ne dispose d’aucun levier juridique pour intervenir sur un calendrier décidé par les opérateurs. Les inquiétudes demeurent cependant, même si d’autres y voient surtout un manque de préparation des pros.

