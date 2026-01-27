Le saviez-vous : vos factures Free Mobile peuvent afficher plus d’informations que vous ne le pensez grâce à une option

Une option permet d’afficher l’intégralité des numéros contactés sur les factures mobiles Free.

Peu d’abonnés Free Mobile le savent, mais l’opérateur propose une option discrète permettant de choisir le niveau de détail affiché sur les factures mobiles concernant les numéros présents que ce soit pour la voix, les SMS ou MMS. Par défaut, Free masque une partie des numéros figurant dans la section “consommation” des factures, pour des raisons de confidentialité. Seuls les six premiers chiffres sont visibles.

Toutefois, il est possible d’activer à tout moment l’affichage complet des numéros, ou au contraire de revenir à un affichage partiel, via l’Espace Abonné Mobile. Cette manipulation est accessible à tous les forfaits et entièrement réversible.

Une option accessible depuis l’Espace Abonné Free Mobile

Que ce soit depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, Free permet à ses abonnés de gérer ce paramètre en quelques clics. Sur mobile, il suffit de passer par l’application Free, puis de se rendre dans Espace Abonné Mobile, rubrique Mon compte, Mes options, puis Facture électronique. Une section dédiée permet alors d’activer ou de désactiver l’affichage complet des numéros sur les factures.

Depuis un ordinateur, la manipulation est similaire : dans l’Espace Abonné Mobile, direction Mon forfait mobile, puis Mes options. L’option est accessible aussi bien via Facture électronique que Facture par courrier postal, avec là encore un simple bouton pour choisir entre affichage complet ou partiel. Cette option peut s’avérer utile dans plusieurs cas, notamment pour suivre précisément l’usage d’une ligne, dans un cadre professionnel ou familial. À l’inverse, conserver un affichage partiel permet de limiter l’exposition de données sensibles en cas de partage ou d’archivage des factures.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox