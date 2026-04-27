Le saviez-vous : certains abonnés Freebox peuvent profiter d’Amazon Prime à moitié prix dans deux cas de figure, avec trois mois gratuits

Étudiants, mais aussi jeunes de 18 à 22 ans, peuvent bénéficier d’un tarif réduit sur Amazon Prime. Une opportunité intéressante pour les abonnés Freebox qui doivent normalement payer l’option plein tarif.

Tous les abonnés Freebox ne sont pas logés à la même enseigne face à Amazon Prime. Si les offres les plus haut de gamme l’incluent directement, ce n’est pas le cas pour les Freebox Pop et Révolution… sauf si vous connaissez cette petite astuce. Amazon propose en effet une offre baptisée Prime Student, qui permet de profiter de tous les avantages de Amazon Prime pour 3,49 €/mois au lieu de 6,99 €, avec en prime trois mois offerts au moment de l’inscription.

Une offre accessible aux étudiants… et aux 18-22 ans

Contrairement à ce que son nom laisse penser, cette formule ne concerne pas uniquement les étudiants. Elle est aussi ouverte :

aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en France ou en Belgique,

mais aussi à tous les jeunes âgés de 18 à 22 ans, même sans être étudiants.

L’inscription se fait directement en ligne en quelques étapes :

Rendez-vous sur la page dédiée à l’offre puis remplissez le formulaire avec vos informations :

Étudiants : adresse e-mail universitaire, année de fin d’études, moyen de paiement et adresse de facturation.

18-22 ans : pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport ou permis), moyen de paiement et adresse de facturation.

Validez votre inscription.

Confirmez votre compte via l’e-mail de vérification envoyé par Amazon.

À noter cependant, si vous n’avez pas d’adresse e-mail étudiante, Amazon peut vérifier votre statut manuellement. En passant à cette offre, un abonnement Prime classique est automatiquement remplacé et remboursé au prorata si vous y êtes éligible. Avec cette formule, vous bénéficiez des mêmes services que l’abonnement classique :

Livraison rapide et gratuite

Accès à Prime Video (films et séries, avec publicité)

Amazon Music Prime

Prime Gaming avec des jeux offerts

Stockage photo et promotions exclusives

Quelques limitations existent pendant la période d’essai ainsi, pas d’accès à Prime Reading, le partage des avantages est indisponible, les avantages Twitch limités.

Les abonnés Freebox Delta et Ultra ne sont pas concernés, puisque Amazon Prime est déjà inclus dans leur offre.En revanche, pour les abonnés Freebox Pop ou Révolution, Prime est proposé en option payante (même si 3 mois sont offerts pour les offres Pop et Ultra essentiel). L’astuce consiste donc à activer cette offre si vous êtes éligible, ou si un membre de votre foyer l’est. Résultat : vous profitez des mêmes services, mais à tarif réduit, avec en plus une période gratuite au départ. Une solution simple pour accéder à Prime Video et aux services Amazon sans payer plein tarif.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox