Free Mobile propose un nouveau smartphone champion des petits budgets

À la recherche d’un smartphone simple et abordable ? Le Redmi A7 Pro débarque chez Free Mobile avec une autonomie solide et une formule Free Flex qui permet de l’obtenir pour quelques euros par mois.

Le Redmi A7 Pro fait son arrivée chez Free Mobile, avec une promesse claire : proposer un smartphone simple, endurant et surtout très accessible. Positionné sur l’entrée de gamme, ce modèle mise sur l’essentiel sans sacrifier certains éléments clés comme l’autonomie ou la taille de l’écran.

Le modèle est proposé dans sa version 64 Go à 135 € au comptant, mais il est aussi disponible via Free Flex avec un premier paiement de 25 €, suivi de mensualités de 3,99 € pendant 24 mois, et une option d’achat fixée à 14 €. Une formule qui permet d’étaler le coût tout en restant sur un budget très contenu.

Sur le plan technique, le smartphone signé Xiaomi se distingue d’abord par son grand écran LCD de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un atout rare à ce niveau de prix. L’ensemble est pensé pour un usage confortable au quotidien, que ce soit pour la navigation, la vidéo ou les réseaux sociaux. Le constructeur met aussi en avant une luminosité correcte et des technologies comme le Wet Touch 2.0, permettant d’utiliser l’écran même avec les doigts humides.

L’autre point fort du Redmi A7 Pro, c’est son autonomie. Avec une batterie de 6 000 mAh, Xiaomi promet jusqu’à deux jours d’utilisation sans recharge, un argument de poids pour les utilisateurs qui cherchent avant tout de la tranquillité. La charge reste classique avec 15 W, mais le smartphone propose aussi une fonction de recharge inversée pour dépanner d’autres appareils.

Sous le capot, on retrouve une puce Unisoc T7250 accompagnée de 4 Go de RAM, extensibles virtuellement. Un ensemble modeste mais suffisant pour les usages courants comme la messagerie, la navigation ou le streaming. Le smartphone fait toutefois l’impasse sur la 5G, un point à prendre en compte pour les abonnés disposant d’un forfait compatible.

Côté photo, le Redmi A7 Pro embarque un module principal de 13 mégapixels épaulé par des fonctions d’intelligence artificielle, ainsi qu’un capteur frontal de 8 Mpx. L’équipement est complété par un lecteur d’empreintes latéral, le Bluetooth 5.4, le Wi-Fi 5, un port jack et une certification IP52.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox