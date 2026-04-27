Prime Video intègre un nouveau service de streaming sportif en option, avec une semaine gratuite

Amazon poursuit sa transformation en véritable hub du divertissement en enrichissant encore son offre de chaînes accessibles directement depuis Prime Video. Après les séries, les films et même d’autres plateformes, le service s’ouvre désormais davantage au sport en accueillant le WNBA League Pass.

Prime Video franchit ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie d’agrégation. Le service d’Amazon propose désormais le WNBA League Pass en tant qu’abonnement additionnel, permettant aux utilisateurs de suivre l’intégralité des matchs de la ligue féminine de basket directement depuis son interface. Concrètement, ce pass devient un « channel » supplémentaire, au même titre que d’autres services déjà intégrés. Les abonnés peuvent ainsi centraliser leurs contenus sportifs et de divertissement dans une seule application, avec une gestion simplifiée et une facturation unifiée.

Proposé à partir de 16,99 € par mois, avec un essai gratuit de 7 jours, ce nouvel abonnement donne accès aux rencontres en direct et à la demande de la WNBA. Une opportunité pour les fans de basket de suivre facilement leurs équipes et joueuses favorites, sans quitter l’écosystème Prime Video. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Avec cette arrivée, Amazon confirme son ambition de devenir une plateforme incontournable, capable de réunir streaming, chaînes premium et événements sportifs. Après avoir déjà intégré de nombreux services tiers, dont Apple TV très récemment, l’ajout du WNBA League Pass renforce encore la dimension multiservice de Prime Video, qui s’impose progressivement comme un point d’entrée unique pour tous les contenus numériques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox