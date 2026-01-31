Panne nationale : Orange annonce un retour à la normale après une journée très compliquée pour les abonnés et une perte de réseau “aléatoire”

La connexion mobile a été rétablie ce vendredi 30 janvier aux alentours de 17h, la panne avait commencé dans la matinée vers 9h30.

Les abonnés d’Orange et Sosh ont connu une journée compliquée ce vendredi sur leur smartphone. Depuis la matinée, de nombreux utilisateurs signalaient des difficultés pour passer des appels, envoyer des messages ou accéder à Internet mobile, sur l’ensemble du territoire.

Dès les premières heures, les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux et les plateformes spécialisées dans le suivi des incidents. Certains clients se retrouvaient sans aucun signal, tandis que d’autres faisaient face à des coupures répétées ou à une connexion instable.

Sur le site Downdetector, les déclarations de panne ont fortement augmenté à partir de 9h30, avec des pics dans plusieurs grandes agglomérations. L’ampleur des signalements laissait penser à un incident touchant des éléments centraux du réseau, et non à une panne localisée. Face à la situation, l’opérateur a rapidement reconnu un problème, évoquant dans un premier temps un simple « dysfonctionnement technique », sans en préciser l’origine ni la durée.

Un retour à la normale annoncé en fin de journée

En fin d’après-midi, Orange a finalement communiqué plus largement sur le réseau social X pour rassurer ses clients. L’opérateur a indiqué que la situation était désormais stabilisée :

« En raison d’un dysfonctionnement technique, le réseau mobile pouvait être perturbé temporairement et aléatoirement pour certains clients. Par la mobilisation de nos équipes, la situation est désormais stable. Nous restons pleinement vigilants pour superviser la situation dans les prochaines heures.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. »

Selon Orange, l’incident a donc été maîtrisé grâce à la mobilisation de ses équipes techniques, même si une surveillance renforcée reste en place. Si le service semble revenu à la normale, cet épisode rappelle la dépendance croissante des usagers au réseau mobile, devenu indispensable pour les communications, le travail à distance et les usages quotidiens. Aucune précision n’a, pour l’instant, été donnée sur l’origine exacte du dysfonctionnement. L’opérateur n’a pas non plus communiqué sur d’éventuelles compensations pour les clients impactés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox