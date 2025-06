Canal+ fait un cadeau à ses abonnés pour la fête des Pères, et ils peuvent tous en profiter avec “Darons+”

Canal+ propose 2 flux supplémentaires sur myCanal à ses abonnés, gratuitement, même s’ils ne sont pas papas.

À l’occasion de la fête des Pères, Canal+ lance une opération nommée Darons+, accessible à l’ensemble de ses abonnés, jusqu’au 1er juillet. Le concept : tout simplement offrir l’option, habituellement facturée 10 euros par mois, qui permet d’ajouter deux flux de visionnage simultanés supplémentaires via l’application myCanal. L’objectif affiché : offrir un coup de pouce à « ceux qui payent et qui n’ont même plus de stream », selon la formule humoristique de la plateforme.

Si vous avez déjà laissé un message après ce bip, vous êtes éligible à DARONS+#TAsLaRef Deux streams en + pour tous les darons abonnés à CANAL+ pic.twitter.com/MjAK0kfQwt — CANAL+ group (@canalplusgroupe) June 2, 2025

Bonne nouvelle : il n’est pas nécessaire d’être père de famille pour en bénéficier. L’option est automatiquement activée pour tous les utilisateurs éligibles et restera disponible jusqu’au 1er juillet, sans frais additionnel. Attention toutefois, cette extension de flux ne concerne que les contenus Canal+. Les plateformes partenaires comme Netflix ou Paramount+ ne sont pas incluses dans cette offre.

