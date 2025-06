Non, Netflix ne vous offre pas 90 jours d’abonnement, ne vous faites pas avoir

Attention à ces faux mails de Netflix, derrière l’offre alléchante se cache une redoutable tentative de phishing.

Alors que les plateformes de streaming sont devenues omniprésentes dans le quotidien des utilisateurs, les cybercriminels, eux, ne manquent pas d’imagination pour exploiter cette nouvelle norme numérique. Dernière arnaque en date : un faux mail promettant 90 jours d’abonnement gratuit à Netflix. Derrière cette offre apparemment inoffensive se cache une escroquerie bien rodée, conçue pour soutirer des données personnelles et financières.

Le message, qui peut atterrir directement dans la boîte de réception ou dans les spams, semble venir de « Netfllix » — une faute subtile mais révélatrice. Le ton du mail est engageant, presque bienveillant, et incite l’utilisateur à cliquer sur un lien de « prolongation gratuite ». À première vue, rien de suspect : l’offre paraît honnête, dans la lignée des promotions que peuvent proposer les plateformes légitimes. Mais un examen plus attentif révèle des anomalies : une adresse d’expéditeur douteuse, une mise en page sommaire et surtout, une injonction à fournir ses coordonnées bancaires sous prétexte de validation, tout en assurant qu’aucun prélèvement ne sera effectué.

Source capture : Jeuxvidéos.com

L’objectif de ces campagnes de phishing n’est pas réellement d’offrir un abonnement gratuit, mais de collecter des données sensibles : noms, adresses e-mail, coordonnées bancaires, voire mots de passe. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour usurper une identité, commettre des fraudes ou être revendues sur le dark web. Même si certains messages paraissent grossiers, d’autres, bien plus sophistiqués, peuvent piéger les internautes les plus prudents, en s’appuyant sur des techniques d’ingénierie sociale. Il suffit d’un clic ou d’une réponse pour qu’un escroc obtienne ce qu’il cherche.

Les bases de données issues de fuites massives alimentent ces campagnes frauduleuses. Chaque site, chaque service en ligne stocke des informations personnelles qui, une fois compromises, peuvent être exploitées pour lancer des attaques ciblées. Adresse, date de naissance, email, IBAN… toutes ces données, combinées entre elles, permettent aux fraudeurs de bâtir des campagnes redoutablement précises. Pour savoir si votre adresse email figure dans une fuite connue, il est possible de vérifier sur des sites comme HaveIBeenPwned. Quelques indices doivent mettre la puce à l’oreille pour repérer un phishing :

Une faute dans le nom de l’expéditeur ou dans l’adresse email.

Des fautes d’orthographe ou une mise en forme bancale.

Une promesse trop belle pour être vraie.

Une demande d’informations sensibles, comme des identifiants ou des données bancaires.

Un lien vers une page qui n’appartient pas au domaine officiel de Netflix.

Et si votre compte Netflix était piraté ?

Les conséquences peuvent être multiples : perte d’accès, modification des informations personnelles, usage frauduleux, voire revente du compte sur le marché noir. En cas de doute ou de piratage, il est conseillé de se connecter rapidement au site officiel de Netflix, de modifier ses identifiants et de contacter le service client. La vigilance reste la meilleure arme pour ne pas tomber dans le piège.

Source : Jeuxvideos.com

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox