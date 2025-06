Disney+ enrichit sa formule avec de nouveaux avantages pour garder ses clients et ça devrait arriver en France

Disney+ lance son programme Perks : une nouvelle stratégie pour fidéliser ses abonnés

Face à la volatilité croissante des abonnements aux plateformes de streaming, Disney+ déploie une nouvelle arme pour encourager la fidélité : un programme d’avantages exclusifs baptisé Disney+ Perks. L’initiative, lancée le 29 mai 2025 aux États-Unis, ambitionne de récompenser les abonnés avec des offres continues, des réductions, et des expériences inédites. Un moyen pour la firme de maintenir l’intérêt de ses utilisateurs, souvent tentés d’interrompre leur abonnement une fois leurs séries préférées terminées.

Le programme Perks offre aux abonnés Disney+ et Hulu (dans leurs formules avec publicité ou avec publicité sans interruptions) un accès régulier à des avantages variés. Ces derniers incluent :

Des expériences exclusives, comme la possibilité de gagner des billets pour l’avant-première mondiale du film Freaky Friday ou une croisière de 4 nuits à bord du tout nouveau Disney Destiny, qui partira de Fort Lauderdale.

Des réductions partenaires, notamment -20 % chez Adidas, -15 % chez Funko et Loungefly, ainsi que des offres sur les hôtels Disney.

Des bonus dans des jeux mobiles populaires, tels que MONOPOLY GO!, Disney Emoji Blitz et Star Wars: Galaxy of Heroes, sous forme d’items virtuels ou de monnaies en jeu.

Un accès facilité à des essais gratuits ou à des contenus bonus selon les campagnes en cours.

Ce programme s’inscrit dans une logique déjà éprouvée par Amazon, dont l’offre Prime regroupe livraison, vidéos, jeux et plus encore. Disney+ cherche ainsi à faire de son abonnement plus qu’un simple accès à du contenu. Le modèle repose sur une valeur perçue augmentée, incitant les abonnés à rester même en période creuse. Dans son communiqué, Disney insiste d’ailleurs sur la nature « toujours active » (always-on) de ces avantages, contrairement à des promotions ponctuelles.

Et pour la France ?

Bien que pour l’instant limité au marché américain, Disney indique dans son communiqué que Perks sera lancé dans d’autres pays dans les mois à venir. Une extension internationale est donc attendue, avec probablement des adaptations locales. En France, l’entreprise avait déjà testé un mécanisme proche avec une réduction pour les abonnés Disney+ sur des séjours à Disneyland Paris, laissant présager un déploiement plus large dans un avenir proche. Il reste à voir également si ce programme sera bien intégré pour les abonnés Freebox bénéficiant de Disney+ inclus (Freebox Ultra).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox