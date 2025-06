Orange innove avec France Télévisions pour lancer de la publicité ciblée en 4K

À l’occasion du tournoi Roland-Garros, FranceTV Publicité et Orange Advertising inaugurent la diffusion de spots en télévision segmentée (TVS) sur le flux France 2 Ultra Haute Définition.

Les abonnés Orange équipés d’un accès fibre, d’un décodeur TV UHD ou TV6, et d’un téléviseur compatible UHD HDR10 peuvent depuis peu accéder directement à France 2 en Ultra Haute Définition via le canal 2. Une évolution bienvenue à l’approche de Roland-Garros, pour une expérience visuelle nettement améliorée.

Grâce à une résolution quatre fois supérieure à la HD, un doublement du nombre d’images par seconde et plus d’un milliard de couleurs affichables, France 2 UHD promet une qualité d’image exceptionnelle. « Une immersion renforcée pour les téléspectateurs », souligne Marianne Siproudhis, directrice générale de FranceTV Publicité.

Mais cette innovation technologique s’accompagne aussi d’une avancée en matière de publicité. Pour la première fois en France, des spots personnalisés sont diffusés sur un flux UHD grâce à la télévision segmentée. Cette technologie, désormais accessible à plus de 11,2 millions de foyers (+61 % en un an selon l’af2m et l’ADMTV), permet d’adapter les publicités diffusées à la télévision selon des critères précis (zone géographique, profil socio-démographique, comportements d’achat, etc.).

« Nous sommes fiers d’être les premiers à activer la TV segmentée sur un flux UHD », a déclaré Stéphane Bourse, directeur d’Orange Advertising. L’opérateur mise sur cette combinaison de qualité d’image et de ciblage publicitaire pour faire de la télévision linéaire « un écrin premium » à la fois pour les utilisateurs et pour les annonceurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox