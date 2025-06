Abonnés Freebox : découvrez une nouvelle Smart TV OLED 4K proposée chez Free avec une belle promo

Free met à jour son catalogue de téléviseurs connectés, avec un nouveau modèle OLED lancé en 2025 par le géant sud-coréen Samsung.

Les abonnés Freebox peuvent désormais retrouver une nouvelle Smart TV OLED de Samsung directement depuis leur Espace Abonné, dans la section dédiée aux équipements. Ce modèle haut de gamme, optimisé pour les contenus UHD et la fluidité d’image, est proposé en 30 fois sans frais, avec une offre de remboursement de 200 € sur demande, jusqu’au 24 juin 2025.

Le téléviseur Samsung TV OLED 55S85F, proposé en 55 pouces (140 cm), est un modèle haut de gamme alliant design et technologies avancées. Il bénéficie de la technologie OLED, offrant des noirs profonds et des couleurs éclatantes, ainsi que du processeur NQ4 AI Gen2 qui optimise les contenus grâce à l’intelligence artificielle. Sa fluidité est assurée par 4 ports HDMI 2.1 compatibles 4K à 120 Hz, et il intègre plusieurs fonctionnalités IA comme le Mode image IA, AVA Pro, Live Translate, ou encore le contrôle vocal via Bixby. La première commande s’élève à 529 € puis son paiement est étalé avec des mensualités de 28,99 € sur 30 mois sans frais pour les abonnés Freebox. La livraison à domicile dans la pièce de votre choix est incluse.

Chaque modèle disponible sur l’espace abonné Freebox embarque également nativement l’application Oqee permettant d’accéder aux chaînes incluses dans votre offre Freebox. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail. La boutique se trouve directement dans votre espace abonné Freebox, connectez-vous-y et cliquez sur “Télévision”, puis “Smart TV Samsung”.

A noter, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, a moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox