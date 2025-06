Canal+ annonce un nouveau plan de service, adapté à la renumérotation TNT, déployé en deux temps

Changement de canal, nouvelles chaînes… Canal+ prévient ses abonnés qu’il va y avoir du neuf sur sa zapliste.

Un grand chamboulement pour la TV s’annonce le 6 juin prochain avec la nouvelle numérotation TNT et Canal+ prépare le terrain. La filiale de Vivendi prépare en effet le déploiement d’un nouveau plan de service pour prendre en compte tous les changements prévus à cette occasion et dévoile directement comment cela se passera pour ses abonnés.

Parmi les changements, on note ainsi l’arrêt de diffusion sur la TNT de Canal+, Canal+ Cinéma(s), Canal+ Sport et Planète+, donc, bien que les chaînes restent disponibles en satellite, ADSL/Fibre et OTT. L’arrivée de la nouvelle chaîne généraliste T18, sur le canal 18 de la TNT et 93 pour la numérotation Canal+, mais aussi une réorganisation des chaînes gratuites sur la numérotation de la TNT et l’arrivée de Paris Première sur le Canal 26, uniquement sur la numérotation TNT (canal 112 dans l’univers Canal+). Voici d’ailleurs une image fournie par l’assistance pour mieux s’y retrouver :

Sur les box, un déploiement en deux temps

Que se passera-t-il sur les Freebox et box des opérateurs ? Pour ce qui est de l’accès depuis l’interface TV des opérateurs, la modification de la numérotation sera faite le 6 juin, avec le passage de Canal+ sur le canal 40 notamment. Cependant, pour les abonnés Canal+ qui utilisent l’univers dédié (sur Player Devialet ou Freebox Révolution par exemple), la filiale de Vivendi explique qu’il n’y aura pas de numérotation TNT dans cet univers, avec un ajout de la chaîne T18 en numérotation 93 (dans le bloc divertissement), avec une prise en compte du plan de service le 10 juin 2025.

Quant au reste des appareils (décodeurs Le Cube, TNT, OTT…), le plan de service sera appliqué le 6 juin, à l’exception du décodeur Canal+ par satellite, où une maintenance nocturne aura lieu le 10 juin pour appliquer ces changements. La filiale de Vivendi explique que normalement, aucune manipulation n’est à effectuer, mais que dans le cas d’une utilisation uniquement TNT, une nouvelle mémorisation des chaînes pourrait résoudre d’éventuels problèmes, en suivant ce petit guide :

Appuyez sur la touche Menu de la télécommande de votre décodeur CANAL+

Sélectionnez “paramètres” (roue crantée) et appuyez sur le bouton OK de votre télécommande

Sélectionnez “Ma réception” et appuyez sur le bouton OK de votre télécommande

Sélectionnez “Recherche de chaînes” et appuyez sur OK

Vous pouvez maintenant sélectionner le bouton sortie de votre télécommande et accéder à vos chaînes

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox