Mediawan s’empare de la société de production de Jonathan Cohen

Encore une acquisition stratégique, le premier studio indépendant européen s’offre Les Films entre 2 & 4, la société de production derrière La Flamme et Le Flambeau.

Le groupe Mediawan continue son expansion dans l’audiovisuel. Selon Le Figaro, la société fondée par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse vient d’acquérir une participation majoritaire dans Les Films entre 2 & 4, la société de production française derrière les séries à succès La Flamme et Le Flambeau.

Fondée en 2016 par Benjamin Bellecour, Jean-Toussaint Bernard et Jonathan Cohen, cette structure s’est imposée comme un acteur créatif majeur de la comédie en France, cumulant plus de 100 millions de vues sur myCanal avec ses deux séries phares. Cette acquisition intervient quelques mois seulement après le rachat par Mediawan de See-Saw Films, un des fleurons de la production indépendante britannique, signe d’une stratégie offensive sur le marché européen des contenus premium.

“Nous rassemblons plus de 80 sociétés de production parmi les plus talentueuses au monde, chacune avec sa propre identité. Nos racines européennes façonnent notre identité, mais notre vision s’étend internationalement. Nous opérons dans 13 pays à travers l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. Nous produisons du contenu dans tous les genres : cinéma, animation, documentaires, fiction et flux, toujours avec une exigence de qualité et de créativité”, indique Mediawan sur son site web. Le groupe a notamment acquis en 2022 Plan B, la société de production de Brad Pitt ou encore Leonine Studios en 2024, le plus gros coup de son histoire. Son ambition est de devenir un champion mondial des contenus.

“Chez Mediawan, nous donnons vie aux histoires et sommes fiers d’être les créateurs de marques originales et fortes telles que Miraculous, HPI, Au Micro, Dix pour cent et L’Agence, et de produire des œuvres créatives et exigeantes telles que Beetlejuice Beetlejuice, L’Amour Ouf, Le Comte de Monte-Cristo, Le Problème à trois corps, One Day ou L’École des animaux magiques.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox