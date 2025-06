Orange propose aussi l’itinérance 2G/3G à Bouygues Telecom avec un contrat similaire à Free Mobile

Dans un contexte de transition vers la 4G et la 5G, Orange aurait proposé un contrat d’itinérance 2G/3G à Bouygues Telecom pourtant premier opposant à celui avec Free Mobile.

Alors que le contrat d’itinérance entre Orange et Free pourrait être prolongé jusqu’en 2028, l’accord proposé et étudié par l’Arcep, n’est pas exclusif. Selon les informations du Monde et des Echos, Orange a également tendu la main à Bouygues Telecom en lui offrant d’accéder à ses réseaux 2G et 3G pour mieux libérer ses propores fréquences pour la 4G et 5G, selon des modalités similaires à celles prévues pour Free.

Pour l’heure, Bouygues Telecom, approché par Orange, n’a pas officiellement commenté la proposition. SFR, en revanche, n’aurait pas été sollicité. Ce geste stratégique d’Orange s’inscrit dans une logique de valorisation au mieux de ses réseaux vieillissants appelés à disparaître à l’horizon 2026-2028 et de désamorçage des critiques récurrentes sur une éventuelle entente privilégiée avec Free, régulièrement accusée par ses concurrents de fausser la concurrence grâce à cette « béquille » technique et économique.

Depuis plus de 10 ans, Bouygues Telecom enchaîne les recours face à ce contrat d’itinérance prolongé à plusieurs reprises mais aussi les revers. En 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté son recours indemnitaire, l’opérateur réclamait 2,2 milliards d’euros. Si Bouygues Telecom venait contre tout attente à changer son fusil d’épaule et à accepter l’offre d’Orange, cela pourrait repositionner les cartes sur le marché de l’itinérance mobile en France. Et fournir à l’Arcep un argument supplémentaire pour valider la prolongation, à condition qu’elle ne confère aucun avantage concurrentiel démesuré.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox