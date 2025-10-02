Orange, SFR et Bouygues Telecom facturent à nouveau des frais de mise en service sur les box, sauf Free qui fait exception avec ses Freebox

Après une période de promotions et d’exonérations ponctuelles, les “frais de mise en service” font leur retour progressivement chez trois opérateurs, Orange, SFR et Bouygues Telecom. Free, de son côté, continue de les neutraliser pour les nouveaux abonnés… à condition de conserver son numéro fixe lors de la souscription en ligne.

Le retour des frais chez les concurrents de Free. Chez Orange, la grille tarifaire des offres Livebox et Sosh mentionne désormais clairement des “frais de mise en service de 49 €”. Ils s’ajoutent aux autres conditions commerciales (engagement parfois, frais de résiliation, etc.).

Du côté de SFR, les “frais d’ouverture de service” sont fixés à 49 € pour les offres Box (hors Box 5G) alors que pour les nouveaux abonnés de Bouygues Telecom, les offres Bbox indiquent des “frais de mise en service de 48 €” à payer dès la première facture.

Si ces frais sont aujourd’hui intégrés dans les conditions standard, les opérateurs lancent régulièrement des opérations commerciales qui les offrent temporairement. Exemples récents : Orange et Sosh ont déjà alterné périodes payantes et périodes offertes, Bouygues aussi a proposé à plusieurs reprises le remboursement de ces frais tout comme SFR qui a mené des campagnes “frais d’ouverture offerts”. Moralité : au moment de souscrire, vérifiez la ligne “frais de mise en service”.

Free fait exception : 49 € remboursés si vous gardez votre numéro

Depuis juin 2025, Free rembourse toujours les 49 € de frais de mise en service si vous conservez votre numéro fixe lors d’une souscription en ligne. L’offre est réservée aux nouveaux abonnés Freebox (toutes les Freebox sauf la Box 5G) pour une souscription exclusivement en ligne sur le site de Free. Il est également nécéssaire de ne pas avoir été client Freebox dans les 30 jours précédant la souscription. La demande doit d’ailleurs être effectuée dans les 2 mois suivant l’activation. Free a d’ailleurs communiqué le 1er octobre sur la marche à suivre, ce qui laisse à penser qu’il ne compte pas dans l’immédiat mettre fin à cet avantage.

