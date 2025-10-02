Canal+ va lancer une nouveauté qui va servir à tous ses abonnés

Une nouvelle fonction de recherche boostée à l’IA va débarquer sur l’application Canal+. Vous pouvez dès à présent faire partie des bêta-testeurs.

Avis aux abonnés du groupe audiovisuel privé qui utilisent l’application Canal+, les versions navigateur web, iPhone, smartphone Android, Smart TV (Android TV) et Apple TV vont s’enrichir d’une toute nouvelle recherche Canal+, “plus intelligente, plus précise et boostée par l’intelligence artificielle, elle vous permet de retrouver vos contenus encore plus facilement”, a annoncé le 1er octobre l’assistance Canal+.

Ainsi, dès mi-octobre, sera lancé une campagne de bêta-test pour améliorer l’expérience de recherche, et les abonnés peuvent la tester en avant-première : “Nous avons besoin d’utilisateurs curieux, impliqués et motivés pour tester cette nouveauté et nous faire part de leurs retours”, indique Canal+. Pour participer, il vous suffit de remplir ce formulaire, les abonnés au profil recherché seront ensuite recontactés.

