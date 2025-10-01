La nouvelle chaîne RMC Life débarque sur les Freebox

Le 17 septembre 2025, le régulateur audiovisuel Arcom a autorisé CMA Media, filiale de CMA CGM, à reprendre la chaîne Chérie 25. Rebaptisée RMC Life, la chaîne a été lancée ce 1er octobre sur le canal 25 de la TNT. Les téléspectateurs, y compris les abonnés Freebox, n’ont rien à faire : la chaîne conserve sa place et propose une grille dédiée aux femmes et aux familles.

C’est un discret jeu de chaises musicales qui a animé la TNT en cette rentrée 2025. Après l’extinction de NRJ 12, le groupe NRJ a décidé de mettre en vente sa seconde chaîne gratuite, Chérie 25, diffusée sur le canal 25 depuis 2012. Au printemps, CMA Media – filiale du géant maritime CMA CGM, déjà propriétaire de BFMTV, RMC, La Provence ou La Tribune, a formulé une offre de rachat. L’opération a été soumise à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui a validé le changement de contrôle le 17 septembre, levant ainsi les dernières conditions suspensives. Dans son avis, l’Arcom a rappelé que la convention de la chaîne serait simplement amendée pour acter le nouveau nom et l’arrivée de nouveaux programmes, sans changement de fréquence.

Une nouvelle identité pour un public ciblé

Baptisée RMC Life, la chaîne est officiellement née aujourd’hui sur la TNT et donc bien sûr sur Freebox TV. Elle rejoint RMC Story (canal 23) et RMC Découverte (canal 24) pour constituer un véritable bloc RMC sur la TNT. Le groupe explique vouloir proposer une offre « positive, inspirante et tournée vers la convivialité » à destination des femmes et de leurs proches. Pour incarner cette ligne éditoriale, plusieurs visages familiers du petit écran ont été recrutés :

– Estelle Denis relance le talk‑show culte “Ça se discute”, créé par Jean‑Luc Delarue et arrêté en 2009 ; un premier numéro est annoncé pour la mi‑octobre.

– Cristina Cordula reprend la compétition de couture *Cousu Main*, qu’elle avait animée entre 2014 et 2017 sur M6.

– Karine Ferri, transfuge de TF1, a rejoint l’antenne pour produire et présenter des programmes « qui lui ressemblent ».

– Salhia Brakhlia, ancienne journaliste de France Info, portera une collection de documentaires consacrés à des trajectoires féminines.

Au quotidien, la grille mêle des magazines, des documentaires et des fictions patrimoniales. Le matin, “Good Morning Business” (Laure Closier) ouvre la journée. L’après‑midi, la chaîne rediffuse des séries populaires comme “7 à la maison”, “Cold Case : affaires classées” ou “Castle”.

Un lancement sans perturbation pour les téléspectateurs

Pour les adeptes de la TNT et les abonnés Free, le changement s’est fait en douceur. RMC Life a remplacé Chérie 25 à la même place, sur le canal 25.. L’Arcom souligne qu’aucune manipulation technique n’était nécessaire : seul le nom et l’habillage ont évolué. Sur la Freebox, la chaîne est également accessible en haute définition sur le canal 25, dans les offres OQEE et Freebox TV. Les téléspectateurs peuvent ainsi retrouver la nouvelle grille en direct y compris via l’application OQEE by Free, aux côtés des autres chaînes RMC.

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe. En juillet, Free a intégré sept chaînes FAST du groupe RMC BFM (RMC Talk Info, RMC WOW, RMC Mystère, RMC Alerte Secours, RMC Mecanic, RMC Grands Reportages et RMC “J’irai dormir chez vous”) dans ses offres sans surcoût, démontrant la volonté commune d’élargir l’univers RMC sur tous les écrans.

Quelles perspectives pour cette nouvelle chaine ?

Avec RMC Life, CMA Media achève de constituer un pôle TNT complet autour de la marque RMC. L’enjeu est double : fidéliser un public féminin et familial en quête de programmes bienveillants, et renforcer l’attractivité commerciale de la plateforme de streaming RMC+. Le succès d’audience de RMC Life sera scruté à la loupe dans les prochains mois ; il pourrait inciter le groupe à lancer de nouveaux formats ou à poursuivre ses acquisitions dans le secteur des médias. Les téléspectateurs, eux, n’ont plus qu’à zapper sur le canal 25 pour se faire une idée.

“

