Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free fait de l’ultra-teasing, la Freebox innove… mais pour pas grand chose

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

30 septembre 2010 : la Freebox propose pour la première fois des chaînes en 3D

Souvenez-vous le début des années 2010 où l’on se posait la question de la démocratisation de la 3D. Et bien le 30 septembre 2010, Free annonçait qu’il allait proposer à ses abonnés 4 nouvelles chaînes et deux services de vidéos à la demande en 3D. Parmi ces chaînes, on trouvait NRJ12 3D, qui était disponible le jour même et annonçait l’arrivée prochaine de chaînes comme Penthouse 3D ou Brava 3D. Quant aux services de VOD, Free annonçait lancer Free Home Video 3D et proposer Dorcel 3D d’ici la fin de l’année 2010. Malheureusement, cette technologie n’aura jamais réussi à s’installer durablement dans les foyers français, si ce n’est chez d’irréductibles cinéphiles ayant investi dans un équipement compatible.

30 septembre 2023 : Xavier Niel dévoilait les grandes lignes de la future Freebox Ultra

Le 30 septembre 2023, Free avait dévoilé les grandes lignes de sa future Freebox V9, destinée à remplacer la Delta avant la fin de l’année. Présentée comme un modèle haut de gamme, mais plus abouti que son aînée, elle devait miser sur la connectivité et les contenus, avec un abonnement autour des 50 € par mois. Xavier Niel avait alors promis une box “devant tout le monde”. Au final, cette V9 sera donc la Freebox Ultra, qui sera lancée… en janvier 2024. Tout juste un mois de retard, chez Free, c’est presque un exploit !

1er octobre 2013 : la Freebox Révolution passe au 1Gbit/s

Flashback, nous sommes le 1er octobre 2013, Free révolutionne une nouvelle fois le Très Haut Débit et propose à ses abonnés Freebox Révolution le débit en fibre optique le plus rapide en Europe sans changer de prix, soit 1 Gbit/s en réception et 200 Mbit/s en upload. Un débit descendant qui n’a pas bougé depuis, mais la Freebox a tout de même vu son upload passer à 600 Mbit/s, et son WiFi amélioré également.

1er octobre 2020 : les opérateurs ont enfin droit à leurs fréquences 5G

Un clap de fin après des enchères courtes mais des mois de difficultés parsemés de polémiques et de retards dus au Covid-19. Les enchères ont duré 3 jours et l’Arcep annonçait finalement le 1er octobre 2020 les fréquences obtenues par les quatre opérateurs candidats pour la 5G. Après 17 tours au total, le bloc de 10 MHz est revenu à 126 millions pour chaque opérateur, pour un montant total de presque 2.8 milliards d’euros avec les 50 MHz déjà attribués aux opérateurs.

Le bilan s’élève ainsi à 4 blocs pour Orange, 3 blocs pour SFR et un ex-aeqo pour Free et Bouygues Telecom. Le déploiement pour sa part se fera quelques mois après cette annonce, une fois les autorisations délivrées.

4 octobre 1994 : création de Bouygues Telecom

Les premiers pas d’un opérateur, ça fait toujours quelque chose. Bouygues Telecom fêtera ses 31 ans cette semaine. La filiale télécoms de Bouygues a été créée le 4 octobre 1994, mais il faudra attendre un an et demi avant que les premières offres de l’opérateur soient commercialisées, en mai 1996.

5 octobre 2006 : Free propose un service de téléphonie WiFi sur sa box

18 ans en arrière, Free proposait la téléphonie nomade WiFi sur ses box sans surcoût. Avec 300 000 Freebox HD installées, l’opérateur de Xavier Niel permettait ainsi la convergence fixe-mobile en annonçant proposer un réseau nomade nouvelle génération. Ce réseau permettait, d’après Free, de passer des appels depuis le réseau WiFi de manière sécurisée. Pour étoffer cette fonctionnalité, l’opérateur annonçait le 5 octobre 2006 la future commercialisation de deux terminaux : un téléphone WiFi avec un support chargeur de bureau à 59€ et un téléphone bimode WiFi-GSM vendu pour 199€..

Voici une image des téléphones proposés par Free à l’époque

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox