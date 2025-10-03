Free offre un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox et même Free Mobile, disponible sur Oqee Ciné

Revival : Free offre le premier épisode gratuitement sur Oqee Ciné, pour tous les abonnés ayant accès au service d’AVOD de Free.

C’est l’un des grands événements de la rentrée sur SYFY, et cette fois-ci, tout le monde peut en profiter ! Pour célébrer l’arrivée de Revival ce jeudi 2 octobre sur la chaîne, Free met à disposition le premier épisode gratuitement sur Oqee Ciné, ainsi même . Une occasion idéale de plonger sans frais dans l’univers sombre et fascinant de cette nouvelle série fantastique.

Adaptée des comics cultes de Tim Seeley et Mike Norton, vendus à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde, Revival s’annonce comme l’un des temps forts de la rentrée télé. Avec Mélanie Scrofano (Wynonna Earp) en tête d’affiche, la série mélange drame, surnaturel et mystère, tout en explorant les frontières entre la vie et la mort.

L’histoire prend place dans une petite ville isolée du Midwest américain, où un phénomène inexplicable bouleverse la vie des habitants : certains défunts reviennent soudainement à la vie. Pas de zombies au programme, mais des “ressuscités” qui reprennent leur existence comme si de rien n’était, souvenirs et émotions inclus. Une énigme troublante qui nourrit peur, suspicion et drames intimes. Au centre de ce chaos, Dana Cypress, policière locale et mère célibataire, se retrouve confrontée à une enquête de meurtre qui pourrait révéler la véritable ampleur de ce mystère.

Comment voir gratuitement le premier épisode sur Oqee Ciné

Bonne nouvelle pour les abonnés Free : le premier épisode de Revival est disponible en clair sur Oqee Ciné depuis hier soir. Et si vous avez manqué la première diffusion, pas d’inquiétude : l’épisode restera proposé gratuitement en rediffusion sur le service jusqu’au 5 octobre inclus.

Pour découvrir la suite de la série, il faudra ensuite se tourner vers SYFY, disponible avec l’option Universal+, déjà incluse dans la Freebox Ultra et offert pour plusieurs abonnés Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox