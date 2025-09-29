L’Arcom pourrait s’attaquer au nouveau VPN gratuit de Free Mobile

Free dans le viseur de l’Arcom à cause de son VPN, le régulateur affirme disposer de moyens d’actions.

À peine quelques mois après l’interdiction d’accès des sites pornographiques aux mineurs, Free a lancé un VPN gratuit intégré à ses forfaits mobiles. Un service présenté comme une garantie de confidentialité… mais qui permet aussi de contourner les nouvelles restrictions d’âge. La problématique a été portée sur la place publique par le député Thierry Sother, qui s’est indigné le 18 septembre sur les réseaux sociaux en affirmant que « le VPN gratuit offert par Free à ses abonnés permet aux mineurs de contourner les restrictions d’âge en ligne. Un danger pour leur sécurité et leur santé ». Une inquiétude également relayée par plusieurs associations de protection de l’enfance. Le régulateur du numérique n’exclut pas d’intervenir.

Saisi, l’Arcom rappelle que son pouvoir d’action se limite habituellement au blocage ou au déréférencement de sites. En principe, elle ne peut pas encadrer directement les services de VPN. Mais dans une déclaration au média Contexte, l’autorité laisse entendre qu’elle dispose malgré tout de leviers, en particulier lorsque ces outils sont proposés par les opérateurs eux-mêmes. C’est précisément le cas du VPN de Free, conçu et maintenu directement par l’opérateur. Présenté comme fonctionnant « au cœur du réseau », il pourrait donc être assimilé à un service que l’Arcom est en mesure de réguler. Le parallèle avec la lutte contre le piratage de contenus sportifs est évoqué : dans ce domaine, l’autorité peut déjà demander des actions ciblées aux fournisseurs d’accès.

Pour l’heure, l’Arcom indique suivre « avec attention » l’essor des VPN, qui compliquent les politiques de blocage et de filtrage. Elle relativise néanmoins le risque immédiat, estimant que leur usage reste encore marginal chez les mineurs. Reste que l’opérateur pourrait se voir rappelé à l’ordre, son service étant perçu comme une porte d’entrée vers des contournements trop faciles.

Source : via Frandroid

