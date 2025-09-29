La fondation Free et l’école 42 lancent une nouvelle expérience pour former à l’IA

La Fondation Free et l’école 42 proposent une immersion gratuite en Intelligence Artificielle pour les 18-25 ans

La Fondation Free, en partenariat avec l’école 42, propose aux jeunes âgés de 18 à 25 ans de plonger au cœur de l’Intelligence Artificielle grâce à une expérience unique : la Piscine Discovery IA. Pendant deux jours intensifs et gratuits, les participants auront l’occasion de découvrir les bases de l’IA, de manipuler ses principaux outils et de développer des compétences clés qui pourraient s’avérer précieuses pour leur avenir académique et professionnel. L’initiative vise à démocratiser l’accès aux technologies de pointe tout en donnant un premier aperçu des opportunités offertes par ce domaine en pleine expansion.

L’IA occupe désormais une place centrale dans de nombreux secteurs – de la santé au divertissement, en passant par la finance ou encore l’éducation. En initiant les jeunes à ces enjeux, la Fondation Free et l’école 42 souhaitent leur offrir un bagage pratique et théorique qui pourrait les aider à mieux comprendre ces mutations et, pourquoi pas, éveiller des vocations. Les inscriptions à cette immersion sont ouvertes jusqu’au 10 octobre via le site de la Fondation Free. Les places étant limitées, les organisateurs incitent les intéressés à déposer rapidement leur candidature sur ce site.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox