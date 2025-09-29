Fibre optique : une nouvelle aide est disponible, qui peut profiter de jusqu’à 1200€ pour son raccordement ?

Une aide de 400 à 1 200 euros pour faciliter le raccordement des foyers et petites entreprises à la fibre vient d’être lancée.

Depuis ce lundi 29 septembre, un nouveau dispositif de soutien est officiellement lancé pour accompagner les particuliers et très petites entreprises dans leurs travaux de raccordement à la fibre optique. L’objectif est clair : permettre à tous d’accéder au très haut débit, même lorsque le raccordement implique des frais importants.

Cette aide forfaitaire, comprise entre 400 et 1 200 euros selon la complexité du chantier, est destinée à alléger le coût de l’installation. Trois paliers ont été définis par l’Agence de services et de paiement (ASP) : 400 euros pour les interventions les plus simples, 800 euros pour les travaux intermédiaires (comme du perçage ou des aménagements muraux), et jusqu’à 1 200 euros pour les chantiers les plus lourds.

Qui peut en bénéficier ?

Deux profils principaux sont éligibles :

les particuliers propriétaires de leur résidence principale,

les très petites entreprises (moins de dix salariés et un chiffre d’affaires annuel inférieur à deux millions d’euros).

Du côté des foyers, des critères de ressources sont également pris en compte : le quotient familial du foyer fiscal doit être inférieur à 29 316 euros, un seuil qui concernerait environ 80 % de la population selon Le Monde. Dans tous les cas, il est impératif d’avoir souscrit une offre fibre et d’avoir essuyé un échec d’installation. L’opérateur délivrera alors une « attestation d’échec » précisant la nature des travaux nécessaires, véritable sésame pour activer la demande d’aide auprès de l’ASP. Le dispositif concerne dès à présent 3 139 communes réparties sur le territoire, en particulier dans les zones où le réseau cuivre doit être définitivement fermé d’ici janvier 2027, conformément au calendrier de transition numérique piloté par Orange. Les zones rurales et mal desservies sont ainsi directement visées.

Une fois la demande validée, le bénéficiaire pourra choisir l’entreprise de son choix pour effectuer les travaux, l’opérateur pouvant aussi recommander des prestataires de confiance. L’aide sera directement déduite du montant de la facture, limitant le reste à charge pour les particuliers ou les entreprises. Ce coup de pouce reste pour l’instant expérimental. Son enveloppe budgétaire s’élève à 14,8 millions d’euros, soit de quoi financer environ 17 000 raccordements, sur les quelque 34 000 foyers et locaux potentiellement éligibles. Si le programme rencontre le succès escompté, il pourrait être prolongé et élargi à d’autres territoires dans les prochaines années.

