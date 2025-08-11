Comparatif : que vaut la nouvelle Box WiFi 7 de SFR face aux offres de Free

La nouvelle Box 10+ de SFR est maintenant disponible pour les abonnés SFR Premium, mais tient-elle la route face aux offres WiFi 7 de Free ? Univers Freebox vous a préparé un tableau comparatif pour y voir plus clair.

SFR a présenté en juillet sa nouvelle box WiFi 7, sortie plus d’un an après la Freebox Ultra qui inaugurait le lancement de technologie en France. Si pour l’heure, cette nouvelle box n’est proposée qu’à des abonnés existants, le lancement généralisé est prévu pour la rentrée.

Avec cette nouvelle proposition du WiFi 7, la box 10+ de SFR peut-elle tenir le coup face aux diverses offres de Free proposant cette même technologie ? Nous vous proposons ainsi un récapitulatif des offres et un tableau les comparant, prenant en compte donc toutes les offres proposant le WiFi 7 de Free et celle de SFR, telles qu’affichées l’après midi du 11 août.

Prix et connectivité

Prix Freebox Ultra Essentiel 39.99€/mois pendant un an puis 49.99€/mois

Prix total sur deux ans : 1079.76€

Sans engagement Freebox Ultra 49.99€/mois pendant un an puis 59.99€/mois Prix total sur deux ans : 1319.76€

Sans engagement SFR Premium 44,99€/mois

Prix total sur deux ans : 1079.76€

Engagement 12 mois Freebox Pop 29,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois

Prix total sur deux ans : 839,76€

Sans engagement Série Spéciale Freebox Pop S 23,99€/mois

Prix total sur deux ans : 575,76 Débits Freebox Ultra Essentiel Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload Freebox Ultra Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload SFR Premium Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload Freebox Pop Jusqu’à 5 Gbit/s partagés en download et 900 Mbit/s en upload Série Spéciale Freebox Pop S Jusqu’à 5 Gbit/s partagés en download et 900 Mbit/s en upload WiFi Freebox Ultra Essentiel WiFi 7 Tri-Band Freebox Ultra WiFi 7 Tri-Band SFR Premium WiFi 7 Tri-Band Freebox Pop WiFi 7 Bi-Band Série Spéciale Freebox Pop S WiFi 7 Bi-Band Ports Ethernets disponibles Freebox Ultra Essentiel Quatre ports Ethernet 2,5 Gbit/s et un port 10G (adaptateur fourni sur demande) Freebox Ultra Quatre ports Ethernet 2,5 Gbit/s et un port 10G (adaptateur fourni sur demande) SFR Premium Quatre ports Ethernet, dont un port 10 Gbit/s natif Freebox Pop 1 Port 2,5 Gbit/s, 2 ports Ethernet 1 Gbit/s Série Spéciale Freebox Pop S 1 Port 2,5 Gbit/s, 2 ports Ethernet 1 Gbit/s

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Freebox Ultra Essentiel + de 300 chaînes (Freebox TV)

dont près de 50 chaînes thématiques avec TV by Canal inclus et Eurosport 1 Freebox Ultra + de 300 chaînes (Freebox TV)

dont près de 50 chaînes thématiques avec TV by Canal inclus et Eurosport 1 SFR Premium 200 chaînes TV incluses Freebox Pop + de 260 chaînes TV incluses Série Spéciale Freebox Pop S Pas de TV Player Freebox Ultra Essentiel Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud Freebox Ultra Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud SFR Premium Décodeur SFR Box 8 TV, 4K, enceinte connectée Freebox Pop Player Pop 4K, Android TV, 100 heures d’enregistrement dans le cloud Série Spéciale Freebox Pop S Pas de TV Services SVOD inclus Freebox Ultra Essentiel Non Freebox Ultra Netflix Standard avec Pub Disney+ Standard avec Pub

Canal+ en Live

Oqee Ciné

Universal+ (4 chaînes et replay)

Amazon Prime SFR Premium Accès inclus pendant 9 mois à Netflix (standard avec pub), Disney+ (standard avec pub) ou Prime Video, au choix. Freebox Pop Prime Video en option

3 mois inclus puis 6,99€/mois

3 mois inclus puis 6,99€/mois HBO Max Basic avec pub en option

3 mois inclus puis 5,99€/mois Série Spéciale Freebox Pop S Non Servces annexes Freebox Ultra Essentiel Oqee Ciné Freebox Ultra Oqee Ciné

Cafeyn SFR Premium Service « internet garanti » Freebox Pop Oqee Ciné

Cafeyn en option

3 mois inclus puis 9,99€/mois Série Spéciale Freebox Pop S Non

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Freebox Ultra Essentiel Appels illimités vers les fixes de 110 destinations

Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine Freebox Ultra Appels illimités vers les fixes de 110 destinations

Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine SFR Premium Appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe Freebox Pop Illimité vers fixes de + de 110 destinations

Illimité vers mobiles France et DOM Série Spéciale Freebox Pop S Pas de téléphonie Avantage mobile inclus Freebox Ultra Essentiel Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois Freebox Ultra Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois SFR Premium Réduction sur des forfaits mobiles pouvant aller jusqu’à 5€/mois Freebox Pop 1 Forfait Free 5G internet illimité à 9,99€/mois, 3 autres à 9,99€/mois pendant un an puis 15,99€/mois Série Spéciale Freebox Pop S Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois Répéteur WiFi Freebox Ultra Essentiel 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) (Bi-bandes) Freebox Ultra 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) (Bi-bandes) SFR Premium Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 7 inclus (sur demande) (Bi-Bandes) Freebox Pop 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) (Bi-bandes) Série Spéciale Freebox Pop S 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) (Bi-bandes) Autres accessoires Freebox Ultra Essentiel Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)

Back-up 4G (sur demande) Freebox Ultra Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)

Back-up 4G (sur demande) SFR Premium Non Freebox Pop Non Série Spéciale Freebox Pop S Non

Verdict : la Box de SFR tient le coup face aux offres de Free, sauf la Freebox Ultra

Si la Freebox Ultra constitue toujours une proposition assez anormale sur le marché, tant par son contenu que par son prix, ce n’est pas une surprise. La richesse de l’offre en termes de contenus et la disponibilité du WiFi 7 en font clairement une offre très complète et difficilement concurrencée. Mais l’avantage de la Box Premium de SFR est son prix, de par son positionnement relativement haut de gamme, elle tient la comparaison avec la Freebox Ultra Essentiel, notamment sur une durée de plus de 2 ans où elle devient moins chère sur le long terme, malgré près d’une centaine de chaînes en moins.

Même face à la Freebox Pop, la disponibilité du 8 Gbit/s symétrique peut représenter un argument assez solide pour justifier la différence de prix finale (5€/mois) entre les deux offres, là encore sur le long terme cependant (plus de 3 ans). Quand à la Freebox Pop S, elle reste assez hors catégorie puisqu’il s’agit d’une offre internet seule. D’autant que dans le cas de ces deux offres de Free, le WiFi proposé est uniquement bi-bande, alors que SFR propose trois bandes disponibles, soit une composition technique un peu plus premium. En somme l’offre premium de SFR avec le WiFi 7 est un entre deux assez intéressant sur le long termes, mais ne dispose pas vraiment d’argument massue à faire valoir pour elle.

