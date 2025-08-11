Comparatif : que vaut la nouvelle Box WiFi 7 de SFR face aux offres de Free
La nouvelle Box 10+ de SFR est maintenant disponible pour les abonnés SFR Premium, mais tient-elle la route face aux offres WiFi 7 de Free ? Univers Freebox vous a préparé un tableau comparatif pour y voir plus clair.
SFR a présenté en juillet sa nouvelle box WiFi 7, sortie plus d’un an après la Freebox Ultra qui inaugurait le lancement de technologie en France. Si pour l’heure, cette nouvelle box n’est proposée qu’à des abonnés existants, le lancement généralisé est prévu pour la rentrée.
Avec cette nouvelle proposition du WiFi 7, la box 10+ de SFR peut-elle tenir le coup face aux diverses offres de Free proposant cette même technologie ? Nous vous proposons ainsi un récapitulatif des offres et un tableau les comparant, prenant en compte donc toutes les offres proposant le WiFi 7 de Free et celle de SFR, telles qu’affichées l’après midi du 11 août.
Prix et connectivité
|
Prix
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
|
Débits
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
|
WiFi
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
|
Ports Ethernets disponibles
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
TV et Services
|
Nombre de chaînes incluses
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
|
Player
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
|
Services SVOD inclus
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
|
Servces annexes
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
Téléphonie et accessoires
|
Destinations incluses
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
|
Avantage mobile inclus
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
|
Répéteur WiFi
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
|
Autres accessoires
|
Freebox Ultra Essentiel
|
|
Freebox Ultra
|
|
SFR Premium
|
|
Freebox Pop
|
|
Série Spéciale Freebox Pop S
|
Verdict : la Box de SFR tient le coup face aux offres de Free, sauf la Freebox Ultra
Si la Freebox Ultra constitue toujours une proposition assez anormale sur le marché, tant par son contenu que par son prix, ce n’est pas une surprise. La richesse de l’offre en termes de contenus et la disponibilité du WiFi 7 en font clairement une offre très complète et difficilement concurrencée. Mais l’avantage de la Box Premium de SFR est son prix, de par son positionnement relativement haut de gamme, elle tient la comparaison avec la Freebox Ultra Essentiel, notamment sur une durée de plus de 2 ans où elle devient moins chère sur le long terme, malgré près d’une centaine de chaînes en moins.
Même face à la Freebox Pop, la disponibilité du 8 Gbit/s symétrique peut représenter un argument assez solide pour justifier la différence de prix finale (5€/mois) entre les deux offres, là encore sur le long terme cependant (plus de 3 ans). Quand à la Freebox Pop S, elle reste assez hors catégorie puisqu’il s’agit d’une offre internet seule. D’autant que dans le cas de ces deux offres de Free, le WiFi proposé est uniquement bi-bande, alors que SFR propose trois bandes disponibles, soit une composition technique un peu plus premium. En somme l’offre premium de SFR avec le WiFi 7 est un entre deux assez intéressant sur le long termes, mais ne dispose pas vraiment d’argument massue à faire valoir pour elle.