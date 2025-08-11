Comparatif : que vaut la nouvelle Box WiFi 7 de SFR face aux offres de Free

Comparatif : que vaut la nouvelle Box WiFi 7 de SFR face aux offres de Free

La nouvelle Box 10+ de SFR est maintenant disponible pour les abonnés SFR Premium, mais tient-elle la route face aux offres WiFi 7 de Free ? Univers Freebox vous a préparé un tableau comparatif pour y voir plus clair. 

SFR a présenté en juillet sa nouvelle box WiFi 7, sortie plus d’un an après la Freebox Ultra qui inaugurait le lancement de technologie en France. Si pour l’heure, cette nouvelle box n’est proposée qu’à des abonnés existants, le lancement généralisé est prévu pour la rentrée.

Avec cette nouvelle proposition du WiFi 7, la box 10+ de SFR peut-elle tenir le coup face aux diverses offres de Free proposant cette même technologie ? Nous vous proposons ainsi un récapitulatif des offres et un tableau les comparant, prenant en compte donc toutes les offres proposant le WiFi 7 de Free et celle de SFR, telles qu’affichées l’après midi du 11 août.

Prix et connectivité

Prix

Freebox Ultra Essentiel
  • 39.99€/mois pendant un an puis 49.99€/mois
  • Prix total sur deux ans : 1079.76€
  • Sans engagement

Freebox Ultra
  • 49.99€/mois pendant un an puis 59.99€/mois
  • Prix total sur deux ans : 1319.76€
  • Sans engagement

SFR Premium
  • 44,99€/mois
  • Prix total sur deux ans : 1079.76€
  • Engagement 12 mois

Freebox Pop
  • 29,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois
  • Prix total sur deux ans : 839,76€
  • Sans engagement

Série Spéciale Freebox Pop S
  • 23,99€/mois
  • Prix total sur deux ans : 575,76

Débits

Freebox Ultra Essentiel
  • Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload

Freebox Ultra
  • Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload

SFR Premium
  • Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload

Freebox Pop
  • Jusqu’à 5 Gbit/s partagés en download et 900 Mbit/s en upload

Série Spéciale Freebox Pop S
  • Jusqu’à 5 Gbit/s partagés en download et 900 Mbit/s en upload

WiFi

Freebox Ultra Essentiel
  • WiFi 7 Tri-Band

Freebox Ultra
  • WiFi 7 Tri-Band

SFR Premium
  • WiFi 7 Tri-Band

Freebox Pop
  • WiFi 7 Bi-Band

Série Spéciale Freebox Pop S
  • WiFi 7 Bi-Band

Ports Ethernets disponibles

Freebox Ultra Essentiel
  • Quatre ports Ethernet 2,5 Gbit/s et un port 10G (adaptateur fourni sur demande)

Freebox Ultra
  • Quatre ports Ethernet 2,5 Gbit/s et un port 10G (adaptateur fourni sur demande)

SFR Premium
  • Quatre ports Ethernet, dont un port 10 Gbit/s natif

Freebox Pop
  • 1 Port 2,5 Gbit/s, 2 ports Ethernet 1 Gbit/s

Série Spéciale Freebox Pop S
  • 1 Port 2,5 Gbit/s, 2 ports Ethernet 1 Gbit/s

 

TV et Services

Nombre de chaînes incluses

Freebox Ultra Essentiel
  • + de 300 chaînes (Freebox TV)
  • dont près de 50 chaînes thématiques avec TV by Canal inclus et Eurosport 1

Freebox Ultra
  • + de 300 chaînes (Freebox TV)
  • dont près de 50 chaînes thématiques avec TV by Canal inclus et Eurosport 1

SFR Premium
  • 200 chaînes TV incluses

Freebox Pop
  • + de 260 chaînes TV incluses

Série Spéciale Freebox Pop S
  • Pas de TV

Player

Freebox Ultra Essentiel
  • Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud

Freebox Ultra
  • Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud

SFR Premium
  • Décodeur SFR Box 8 TV, 4K, enceinte connectée

Freebox Pop
  • Player Pop 4K, Android TV, 100 heures d’enregistrement dans le cloud

Série Spéciale Freebox Pop S
  • Pas de TV

Services SVOD inclus

Freebox Ultra Essentiel
  • Non

Freebox Ultra
  • Netflix Standard avec Pub
  • Disney+ Standard avec Pub
  • Canal+ en Live
  • Oqee Ciné
  • Universal+ (4 chaînes et replay)
  • Amazon Prime

SFR Premium
  • Accès inclus pendant 9 mois à Netflix (standard avec pub), Disney+ (standard avec pub) ou Prime Video, au choix.

Freebox Pop
  • Prime Video en option
    3 mois inclus puis 6,99€/mois
  • HBO Max Basic avec pub en option
    3 mois inclus puis 5,99€/mois

Série Spéciale Freebox Pop S
  • Non

Servces annexes

Freebox Ultra Essentiel
  • Oqee Ciné

Freebox Ultra
  • Oqee Ciné
  • Cafeyn

SFR Premium
  • Service « internet garanti »

Freebox Pop
  • Oqee Ciné
  • Cafeyn en option
    3 mois inclus puis 9,99€/mois

Série Spéciale Freebox Pop S
  • Non

 

Téléphonie et accessoires

 Destinations incluses

Freebox Ultra Essentiel
  • Appels illimités vers les fixes de 110 destinations
  • Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine

Freebox Ultra
  • Appels illimités vers les fixes de 110 destinations
  • Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine

SFR Premium
  • Appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe

Freebox Pop
  • Illimité vers fixes de + de 110 destinations
  • Illimité vers mobiles France et DOM

Série Spéciale Freebox Pop S
  • Pas de téléphonie

Avantage mobile inclus

Freebox Ultra Essentiel
  • Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois

Freebox Ultra
  • Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois

SFR Premium
  • Réduction sur des forfaits mobiles pouvant aller jusqu’à 5€/mois

Freebox Pop
  • 1 Forfait Free 5G internet illimité à 9,99€/mois, 3 autres à 9,99€/mois pendant un an puis 15,99€/mois

Série Spéciale Freebox Pop S
  • Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois

Répéteur WiFi

Freebox Ultra Essentiel
  • 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) (Bi-bandes)

Freebox Ultra
  • 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) (Bi-bandes)

SFR Premium
  • Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 7 inclus (sur demande) (Bi-Bandes)

Freebox Pop
  • 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) (Bi-bandes)

Série Spéciale Freebox Pop S
  • 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) (Bi-bandes)

Autres accessoires

Freebox Ultra Essentiel
  • Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)
  • Back-up 4G (sur demande)

Freebox Ultra
  • Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)
  • Back-up 4G (sur demande)

SFR Premium
  • Non

Freebox Pop
  • Non

Série Spéciale Freebox Pop S
  • Non

Verdict : la Box de SFR tient le coup face aux offres de Free, sauf la Freebox Ultra

Si la Freebox Ultra constitue toujours une proposition assez anormale sur le marché, tant par son contenu que par son prix, ce n’est pas une surprise. La richesse de l’offre en termes de contenus et la disponibilité du WiFi 7 en font clairement une offre très complète et difficilement concurrencée. Mais l’avantage de la Box Premium de SFR est son prix, de par son positionnement relativement haut de gamme, elle tient la comparaison avec la Freebox Ultra Essentiel, notamment sur une durée de plus de 2 ans où elle devient moins chère sur le long terme, malgré près d’une centaine de chaînes en moins.

Même face à la Freebox Pop, la disponibilité du 8 Gbit/s symétrique peut représenter un argument assez solide pour justifier la différence de prix finale (5€/mois) entre les deux offres, là encore sur le long terme cependant (plus de 3 ans). Quand à la Freebox Pop S, elle reste assez hors catégorie puisqu’il s’agit d’une offre internet seule. D’autant que dans le cas de ces deux offres de Free, le WiFi proposé est uniquement bi-bande, alors que SFR propose trois bandes disponibles, soit une composition technique un peu plus premium. En somme l’offre premium de SFR avec le WiFi 7 est un entre deux assez intéressant sur le long termes, mais ne dispose pas vraiment d’argument massue à faire valoir pour elle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox

 par Lucas Musset