Free envoie un mail à ses abonnés Freebox pour leur annoncer une promo sur Ligue 1+, une mise en clair et l’arrivée du replay

Free envoie ce lundi 11 août un courriel à ses abonnés Freebox pour officialiser le lancement de la chaîne Ligue 1+ et détailler les modalités de souscription. L’opérateur met en avant une offre de lancement à 9,99 €/mois pendant trois mois, avec engagement d’un an, ainsi que l’arrivée du replay sur le Player et l’application OQEE.

A quatre jours du coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1, l’abonnement à Ligue1+ est désormais accessible directement depuis le canal 37 de Freebox TV ou via l’Espace Abonné, rubrique Télévision Ligue 1+. L’offre promotionnelle est valable jusqu’au 31 août 2025 pour toute première souscription avec engagement de 12 mois. Passée la période initiale, le tarif passera à 14,99 €/mois. Free propose également une formule sans engagement à 19,99 €/mois. Dans les deux cas, l’accès est limité à deux connexions simultanées, mais l’utilisation dans deux foyers distincts reste possible.

>Dans un mail envoyé aux abonnés Freebox, Free précise que Ligue 1+ est réservée aux abonnés disposant du service de télévision, à l’exception des modèles Crystal et V5, et qu’elle est disponible en France métropolitaine uniquement. Les contenus sont accessibles sur le Player TV Freebox (hors Crystal/V5), sur l’application OQEE by Free pour les équipements compatibles, ainsi que sur le site oqee.tv.

Free rappelle que la chaîne diffusera huit matchs en direct et un en différé chaque week-end de la saison 2025/2026 de Ligue 1 McDonald’s, ainsi que des contenus additionnels comme des interviews, documentaires et magazines. Autre nouveauté mise en avant : l’intégralité des programmes et des matchs diffusés sera disponible en replay, directement depuis le Player ou OQEE. Enfin, l’opérateur en profite pour annoncer que le match FC Nantes – Paris SG sera diffusé en clair le 17 août à 19h15 sur Ligue 1+, avant les affiches LOSC – AS Monaco le 24 août et OL – OM le 31 août.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox