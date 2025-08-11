Freebox Pop, mini 4K, Ultra : Pluto TV lance une nouvelle chaîne gratuite française

Pluto TV enrichit son offre gratuite avec publicité en lançant “Brigade Criminelle”, une nouvelle chaîne dédiée aux séries policières françaises, accessibles 24h/24 sans inscription ni abonnement.

Le service de streaming gratuit avec pub, Pluto TV, continue d’enrichir sa programmation en dévoilant une nouvelle chaîne qui fera le bonheur des amateurs de séries cultes. Après avoir récemment mis à l’honneur des séries emblématiques comme Mission Impossible, ou Star Trek The Original Series, avec une chaîné thématique cette fois, éditée directement par la plateforme.

“Sur Pluto TV Brigade Criminelle, les enquêtes se résolvent à la française avec des séries policières pleines de suspense et d’adrénaline. Méfiez-vous : il n’y a qu’un pas entre la justice et le crime”, présente le service d’AVOD.

Pluto TV continue ainsi d’offrir un accès simple, gratuit et sans inscription à des contenus cultes. L’ajout de cette chaîne thématique s’inscrit dans une volonté de proposer toujours plus de flux spécialisés, accessibles 24h/24. Déjà disponible en France sur le web, sur mobile et via de nombreux supports (Apple TV, Android TV, Freebox Pop, Ultra et mini 4K…), Pluto TV rassemble plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, animation, documentaires, télé-réalité, humour, musique et plus encore. Une section “à la demande” permet également d’explorer un vaste catalogue de films et séries disponibles à tout moment.

