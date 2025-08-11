Canal+ envoie un mail aux abonnés Freebox Ultra pour leur proposer son offre élargie pour 7€

Profitez de de l’offre complète de Canal+ avec Apple TV+ pour 7€ le mois au lieu de 24,99€.

Canal+ envoie actuellement un mail aux abonnés Freebox Ultra pour leur proposer l’offre qu’il a mis en place depuis l’été dernier et qui permet d’un bouquet très riche pour 7€/mois au lieu de 24,99€/mois . Celle-ci propose, outre la chaîne Canal+ Live, incluse dans l’offre Freebox Ultra, toutes ses déclinaisons, mais aussi le service de replay ‘Canal+ à la demande et également le service de SVOD Apple TV+. Elle est disponible depuis l’espace abonné Canal+ (en utilisant vos identifiants Freebox) et renouvelée automatiquement chaque mois, mais résiliable chaque mois (vous pouvez en profiter tout de suite et stopper l’abonnement quand vous le souhaitez).

Le mail envoyé actuellement par Canal+ :

Les conditions annoncées par Canal +

Offre CANAL+ avec CANAL+ A LA DEMANDE et Apple TV+ valable en France métropolitaine, réservée aux abonnés Free titulaires d’un abonnement Freebox Ultra avec Player TV Free 4K et sous réserve de ne pas être déjà abonné à une offre CANAL+. A défaut de résiliation, votre abonnement mensuel sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois. En cas de résiliation ou de modification de votre abonnement Freebox Ultra, le tarif de votre abonnement mensuel à CANAL+ A LA DEMANDE et Apple TV+ sera de 24,99€/mois, uniquement accessible via le site internet canalplus.com ou l’application CANAL+, et vous pourrez résilier à tout moment votre abonnement en vous rendant sur l’espace client CANAL+ ou par téléphone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox