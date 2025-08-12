Bouygues Telecom : une nouvelle arnaque par SMS vise les abonnés

Les arnaques visant les abonnés de l’opérateur risquent d’augmenter à la suite du vol des données de 6,4 millions d’entre eux le 4 août dernier.

Les clients Bouygues Telecom sont actuellement la cible d’une campagne d’hameçonnage. Plusieurs abonnés rapportent avoir reçu un SMS prétendument envoyé par l’opérateur, indiquant qu’un technicien est « en route » pour un rendez-vous Bbox fibre.

Le message, imitant le style officiel de Bouygues Telecom, invite à cliquer sur un lien pour « suivre en direct » le déplacement du technicien. Problème : l’URL renvoie vers un site frauduleux (bouyguestelecom2.my.site.com) qui n’appartient pas à l’opérateur. L’objectif est de pousser les potentielles victimes à fournir leurs informations personnelles.

Bouygues Telecom rappelle régulièrement qu’il ne demande jamais à ses clients de saisir leurs identifiants ou informations sensibles via un lien envoyé par SMS. Les abonnés sont invités à ne pas cliquer et à supprimer immédiatement le message.

Source : merci à @PauloHeaven

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox