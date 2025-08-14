Free annonce aux abonnés Freebox concernés le retrait d’une chaîne lancée en 2003

La chaîne pour tout-petits BabyTV quittera les Freebox à la fin du mois de septembre.

La fin d’une longue aventure sur Freebox TV. Free a commencé à informer par mail les abonnés Freebox disposant d’un abonnement à BabyTV (0,99€/mois) que la chaîne cessera d’être diffusée sur ses box à compter du 30 septembre prochain. L’information nous a été révélée par Frédéric Fellague de Génération Câble.

Lancée en 2003 et propriété de Fox Networks Group, BabyTV est la première chaîne mondiale entièrement dédiée aux enfants en bas âge. Elle propose 24 heures sur 24 des programmes courts, éducatifs et sans publicité, autour de thématiques comme la découverte des animaux et de la nature, la musique, l’art ou encore les histoires pour les tout-petits. Parmi ses personnages phares, on retrouve Charlie et les chiffres, Tulli, Petits chefs, les Adorables créatures, Pitch et Potch. Accessible depuis plus de quinze ans sur Freebox TV, BabyTV est accessible sur le canal 155 de Freebox TV.

