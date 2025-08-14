Comparatif : la nouvelle Bbox Rentrée face aux box entrée de gamme de Free, Orange et SFR

Univers Freebox vous propose un comparatif complet des offres télécoms d’entrée du marché par rapport à la Bbox Rentrée de Bouygues Telecom.

Mardi dernier, Bouygues Telecom a lancé la “Bbox rentrée”, une offre fibre à 28,99 €/mois avec engagement d’un an (ou 35,99 €/mois après 12 mois sans remise B.iG), incluant internet haut débit jusqu’à 1 Gb/s, téléphonie fixe illimitée et un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes et les principales applications de streaming. Basée sur la Bbox Fit, elle a surtout l’avantage, comparée à celle-ci de proposer un accès à la télévision.

Cette nouvelle offre tient-elle le coup face à la concurrence ? Univers Freebox s’est penché sur les offres triple-play des opérateurs se trouvant dans cette gamme de prix. Nous avons bien sûr exclu les offres “Pure Fibre” ou “internet seul”, cette nouvelle formule Bbox ciblant clairement ceux désireux d’obtenir la télévision également.

Prix et connectivité

Prix Série Spéciale Freebox Révolution Light 19,99€/mois pendant un an puis 29,99€/mois

Sans engagement Série Spéciale Livebox Lite 29,99€/mois

Sans engagement Bbox Rentrée 28,99€/mois pendant un an puis 35,99€/mois

Engagement 12 mois SFR Fibre Power S 29,99€/mois

Engagement 12 mois Débits Série Spéciale Freebox Révolution Light 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload Série Spéciale Livebox Lite Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload Bbox Rentrée Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload SFR Fibre Power S Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload WiFi Série Spéciale Freebox Révolution Light WiFi 5 Série Spéciale Livebox Lite WiFi 5 Bbox Rentrée WiFi 6 SFR Fibre Power S WiFi 6

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Série Spéciale Freebox Révolution Light 260 chaînes TV + accessibles en mobilité via Oqee Série Spéciale Livebox Lite 200 chaînes Bbox Rentrée Plus de 180 chaînes SFR Fibre Power S 160 chaînes Player Série Spéciale Freebox Révolution Light Player Freebox Révolution HD, lecteur Blu-Ray, Game center Série Spéciale Livebox Lite Décodeur TV 4K Bbox Rentrée Décodeur TV 4K SFR Fibre Power S Décodeur TV 4K Services SVOD inclus Série Spéciale Freebox Révolution Light Disney+ offert pendant six mois Série Spéciale Livebox Lite Non Bbox Rentrée Non SFR Fibre Power S Non Services annexes Série Spéciale Freebox Révolution Light Cafeyn en option 3 mois inclus puis 9,99€/mois Série Spéciale Livebox Lite Non Bbox Rentrée Non SFR Fibre Power S Non

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Série Spéciale Freebox Révolution Light Illimité vers les fixes de + de 110 destinations Série Spéciale Livebox Lite Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations internationales Bbox Rentrée Appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays SFR Fibre Power S Appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations Avantage mobile inclus Série Spéciale Freebox Révolution Light Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 15.99€/mois Série Spéciale Livebox Lite Non inclus Bbox Rentrée Tarif réduit sur la box (reste à 28,99€ même après 12 mois)

Avantage B.iG (Jusqu’à 10€/mois économisés sur votre forfait mobile Bouygues) SFR Fibre Power S Les clients mobiles bénéficient de 200Go supplémentaires sur leur forfait mobile en attendant le raccordement (sur demande) Autres accessoires Série Spéciale Freebox Révolution Light Serveur NAS 250 Go de stockage

Back-up 4G (sur demande en cas d’incident ou en option payante) Série Spéciale Livebox Lite Non Bbox Rentrée Internet garanti dès le 1er jour avec une clé 4G et 200 Go à votre disposition dès la souscription de votre box (sur demande) SFR Fibre Power S Non

Verdict : la Freebox Révolution Light plus complète et moins chère

La Bbox Rentrée n’est au final pas si marquante que cela… La Freebox Revolution Light, qui se veut être un produit d’appel triple-play pour Free, continue de remplir assez bien son office. Des quatre concurrents sur le même segment tarifaire, elle est la moins chère . Quant au contenu de l’offre, la Freebox Révolution Light propose davantage de chaînes, un player plus polyvalent… On peut cependant noter toujours l’absence de la 4K qui pourrait rebuter certains et le fait que, depuis peu de temps, la box Fibre Starter de SFR a dépassé la Révolution au niveau des débits montants. Ce dernier point cependant peut être relativisé : les débits montants de toutes ces offres sont suffisants pour la plupart des usages. Si on peut apprécier notamment un WiFi plus récent sur la Bbox Rentrée, un point sur lequel Bouygues Telecom excelle selon les derniers baromètres de nPerf, difficile alors de trouver un véritable point ultra vendeur pour cette nouvelle offre.

