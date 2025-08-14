Comparatif : la nouvelle Bbox Rentrée face aux box entrée de gamme de Free, Orange et SFR

Univers Freebox vous propose un comparatif complet des offres télécoms d’entrée du marché par rapport à la Bbox Rentrée de Bouygues Telecom.

Mardi dernier, Bouygues Telecom a lancé la “Bbox rentrée”, une offre fibre à 28,99 €/mois avec engagement d’un an (ou 35,99 €/mois après 12 mois sans remise B.iG), incluant internet haut débit jusqu’à 1 Gb/s, téléphonie fixe illimitée et un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes et les principales applications de streaming. Basée sur la Bbox Fit, elle a surtout l’avantage, comparée à celle-ci de proposer un accès à la télévision.

Cette nouvelle offre tient-elle le coup face à la concurrence ? Univers Freebox s’est penché sur les offres triple-play des opérateurs se trouvant dans cette gamme de prix. Nous avons bien sûr exclu les offres “Pure Fibre” ou “internet seul”, cette nouvelle formule Bbox ciblant clairement ceux désireux d’obtenir la télévision également.

Prix et connectivité

Prix

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • 19,99€/mois pendant un an puis 29,99€/mois
  • Sans engagement

Série Spéciale Livebox Lite
  • 29,99€/mois
  • Sans engagement

Bbox Rentrée
  • 28,99€/mois pendant un an puis 35,99€/mois
  • Engagement 12 mois

SFR Fibre Power S
  • 29,99€/mois
  • Engagement 12 mois

Débits

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload

Série Spéciale Livebox Lite
  • Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload

Bbox Rentrée
  • Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload

SFR Fibre Power S
  • Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload

WiFi

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • WiFi 5

Série Spéciale Livebox Lite
  • WiFi 5

Bbox Rentrée
  • WiFi 6

SFR Fibre Power S
  • WiFi 6

 

TV et Services

Nombre de chaînes incluses

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • 260 chaînes TV + accessibles en mobilité via Oqee

Série Spéciale Livebox Lite
  • 200 chaînes

Bbox Rentrée
  • Plus de 180 chaînes

SFR Fibre Power S
  • 160 chaînes

Player

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • Player Freebox Révolution HD, lecteur Blu-Ray, Game center

Série Spéciale Livebox Lite
  • Décodeur TV 4K

Bbox Rentrée
  • Décodeur TV 4K

SFR Fibre Power S
  • Décodeur TV 4K

Services SVOD inclus

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • Disney+ offert pendant six mois

Série Spéciale Livebox Lite
  • Non

Bbox Rentrée
  • Non

SFR Fibre Power S
  • Non

Services annexes

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • Cafeyn en option 3 mois inclus puis 9,99€/mois

Série Spéciale Livebox Lite
  • Non

Bbox Rentrée
  • Non

SFR Fibre Power S
  • Non

 

Téléphonie et accessoires

 Destinations incluses

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • Illimité vers les fixes de + de 110 destinations

Série Spéciale Livebox Lite
  • Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations internationales

Bbox Rentrée
  • Appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays

SFR Fibre Power S
  • Appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations

Avantage mobile inclus

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 15.99€/mois

Série Spéciale Livebox Lite
  • Non inclus

Bbox Rentrée
  • Tarif réduit sur la box (reste à 28,99€ même après 12 mois)
  • Avantage B.iG (Jusqu’à 10€/mois économisés sur votre forfait mobile Bouygues)

SFR Fibre Power S
  • Les clients mobiles bénéficient de 200Go supplémentaires sur leur forfait mobile en attendant le raccordement (sur demande)

Autres accessoires

Série Spéciale Freebox Révolution Light
  • Serveur NAS 250 Go de stockage
  • Back-up 4G (sur demande en cas d’incident ou en option payante)

Série Spéciale Livebox Lite
  • Non

Bbox Rentrée
  • Internet garanti dès le 1er jour avec une clé 4G et 200 Go à votre disposition dès la souscription de votre box (sur demande)

SFR Fibre Power S
  • Non

Verdict : la Freebox Révolution Light plus complète et moins chère

La Bbox Rentrée n’est au final pas si marquante que cela… La Freebox Revolution Light, qui se veut être un produit d’appel triple-play pour Free, continue de remplir assez bien son office. Des quatre concurrents sur le même segment tarifaire, elle est la moins chère . Quant au contenu de l’offre, la Freebox Révolution Light propose davantage de chaînes, un player plus polyvalent… On peut cependant noter toujours l’absence de la 4K qui pourrait rebuter certains et le fait que, depuis peu de temps, la box Fibre Starter de SFR a dépassé la Révolution au niveau des débits montants. Ce dernier point cependant peut être relativisé : les débits montants de toutes ces offres sont suffisants pour la plupart des usages. Si on peut apprécier notamment un WiFi plus récent sur la Bbox Rentrée, un point sur lequel Bouygues Telecom excelle selon les derniers baromètres de nPerf, difficile alors de trouver un véritable point ultra vendeur pour cette nouvelle offre.

