Comparatif : la nouvelle Bbox Rentrée face aux box entrée de gamme de Free, Orange et SFR
Univers Freebox vous propose un comparatif complet des offres télécoms d’entrée du marché par rapport à la Bbox Rentrée de Bouygues Telecom.
Mardi dernier, Bouygues Telecom a lancé la “Bbox rentrée”, une offre fibre à 28,99 €/mois avec engagement d’un an (ou 35,99 €/mois après 12 mois sans remise B.iG), incluant internet haut débit jusqu’à 1 Gb/s, téléphonie fixe illimitée et un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes et les principales applications de streaming. Basée sur la Bbox Fit, elle a surtout l’avantage, comparée à celle-ci de proposer un accès à la télévision.
Cette nouvelle offre tient-elle le coup face à la concurrence ? Univers Freebox s’est penché sur les offres triple-play des opérateurs se trouvant dans cette gamme de prix. Nous avons bien sûr exclu les offres “Pure Fibre” ou “internet seul”, cette nouvelle formule Bbox ciblant clairement ceux désireux d’obtenir la télévision également.
Prix et connectivité
|
Prix
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
|
Débits
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
|
WiFi
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
TV et Services
|
Nombre de chaînes incluses
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
|
Player
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
|
Services SVOD inclus
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
|
Services annexes
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
Téléphonie et accessoires
|
Destinations incluses
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
|
Avantage mobile inclus
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
|
Autres accessoires
|
Série Spéciale Freebox Révolution Light
|
|
Série Spéciale Livebox Lite
|
|
Bbox Rentrée
|
|
SFR Fibre Power S
|
Verdict : la Freebox Révolution Light plus complète et moins chère
La Bbox Rentrée n’est au final pas si marquante que cela… La Freebox Revolution Light, qui se veut être un produit d’appel triple-play pour Free, continue de remplir assez bien son office. Des quatre concurrents sur le même segment tarifaire, elle est la moins chère . Quant au contenu de l’offre, la Freebox Révolution Light propose davantage de chaînes, un player plus polyvalent… On peut cependant noter toujours l’absence de la 4K qui pourrait rebuter certains et le fait que, depuis peu de temps, la box Fibre Starter de SFR a dépassé la Révolution au niveau des débits montants. Ce dernier point cependant peut être relativisé : les débits montants de toutes ces offres sont suffisants pour la plupart des usages. Si on peut apprécier notamment un WiFi plus récent sur la Bbox Rentrée, un point sur lequel Bouygues Telecom excelle selon les derniers baromètres de nPerf, difficile alors de trouver un véritable point ultra vendeur pour cette nouvelle offre.